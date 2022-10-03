少子化衝擊　奇美醫院一條龍生產照護，生育率不降反升！

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「再等等、再試試」是想懷上孩子的夫妻，常在努力未果後出現的對話，然而，蔡永杰部長提醒，不論男性、女性，假如沒有及早介入處理，隨著年紀越大卵子品質會更差、數目更少；先生精蟲品質與性能力也會隨著時間增加而下降，讓不孕的問題更嚴重、更難解決。所以要生小孩要趁早，把握年輕時的黃金時期，一般經過治療後都是可以成功懷孕的。
逆境中維持正成長 奇美醫院堅持產婦人性化照護
去（2021）年，在全台生育率全面下降的情形下，奇美醫院仍「逆境中成長」，來院生產的產婦還是比前一年成長8％，要維持這樣的成長率並不簡單，尤其在大環境如此不佳的情況下。蔡永杰部長說，奇美醫院花了很多的心血，從懷孕初期的產前衛教地圖、懷孕有聲書，用深入淺出的方式，讓產婦知道何謂非侵入性檢查，和羊膜穿刺有何不同；可以按圖索驥，看完之後再跟醫師討論。除了基因和染色體診斷外，產婦也可以在這裡接受完整的4D高層次超音波，提早把小孩的器官好好先檢查一遍，順便再拍一張小朋友在媽媽肚子內美美的照片。而到懷孕中期，奇美醫院也領先全國，在懷孕28周就提早做產後憂鬱症的防護，「因為產後再做就來不及了，產後媽媽又是脹奶又要餵奶，再加上睡眠不足，都只會讓本來就有憂鬱傾向的媽媽更容易發病，因此我們超前部署，在懷孕中期就把這些媽媽找出來，再由專業人員和家屬一起來介入與預防產後憂鬱症的發生。而產後大出血的預防與治療，更是讓產婦感受在醫學中心生產的安全感。」處處都讓產婦感覺到信任，溫暖與被尊重，這是大部分選擇在奇美醫院生產的產婦心聲。蔡部長表示，「或許我們沒有五星級的裝潢，但我們一定有最專業的團隊與和像自己家人般貼心的照顧。」
生不出來，先凍卵再說？ 醫：凍卵並非萬靈丹
現代人晚婚、晚育現象越來越普遍，也有一些人會透過「冷凍卵子（俗稱凍卵）」，來減緩卵子功能下降所帶來的影響，對此，蔡永杰部長指出，「凍卵雖也是一種選擇，但絕非萬靈丹」。
舉例來說，即便30歲以前就進行凍卵，但如一樣拖到年紀大了，才進行人工生殖，懷孕風險還是會提高，蔡永杰部長提到，「高血壓、糖尿病、妊娠毒血症等併發症，在年輕媽媽身上較少觀察到，但高齡產婦發生率卻相對高」。
奇美醫院提供詳細產前檢查 卸下不孕夫妻心靈重擔
對於奇美醫院提供之生產服務，蔡永杰部長提到，「以普遍將急重症作為健保重點的台灣而言，很難得有一個醫學中心，願意花這麼多的時間跟精神在產婦上」，而詳細又人性化的產前檢查及衛教，也才能幫助想備孕卻不知該如何進行的新手爸媽更快上手，所以鼓勵有不孕症、生產需求的夫妻，可考慮到奇美醫院來接受治療。
若對試管嬰兒費用感到負擔，蔡永杰部長說，政府也有自去年起，擴大「試管嬰兒補助方案」，提供40歲以下不孕夫妻六次、40歲以上不孕夫妻三次的試管嬰兒補助機會，呼籲有需求的民眾多加利用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55292
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