蘇花猴離婚協議結果出爐！律師突問「她歸誰」惹全場爆笑
時尚部落客蘇花猴（花猴）日前宣布離婚，與老公和平分手，終結16年婚姻，儘管內心非常低落，她仍平復心情告知粉絲，也祝福另一半，近日更發文分享和前夫找律師協議離婚的過程，本來嚴肅討論的過程，因為律師一句話讓大家笑了出來，最後夫妻分好「特殊財產」，最後都是從律師事務所笑著走出來。
蘇花猴在臉書透露，她上週帶著愛犬「bubble」，和前夫去找律師修正離婚協議，逐條討論每一項細節，結果快要結束時，律師突然問了一句「那她（bubble）歸誰？」此話一出讓大家爆笑出來，氣氛瞬間變輕鬆，律師隨即一本正經地表示：「寵物也是個人財產，又是家人，很多夫妻會爭寵物欸！」
最後協商結果，小狗歸給蘇花猴，貓咪則歸給男方，「我們一臉嚴肅走進律師事務所，但離開的時候，都是笑著走出來的」，相較於娛樂圈的離婚爭議，蘇花猴以智慧解決爭議，離婚最終和平落幕，獲得網友打氣鼓勵，同為過來人的柯以柔留言「祝福你～未來會更好的」。
粉絲也說「結婚與離婚，都是為了幸福～祝福你一切都好」、「和平分開時很棒的示範」、「很理性的處理離婚，真的很棒」、「我的生命中也是狗狗對我不離不棄，所以擁有狗狗是最幸福的事」，但也有網友惋惜貓咪跟著她很久，最後卻被迫分開。