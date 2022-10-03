台灣設計展青年局長也參展 張以理讓年輕人生活進入展場
2022台灣設計展在高雄，設計中島開展首個週末即迎來超過20萬人次的人潮！其中青年局策畫的青春雙展區，民眾還發現青年局長張以理也是參展者。青年局表示，這次青年局將年輕人如何設計自己的生活帶進展場，且在開展前透過「租屋改造計畫」讓設計不僅在展場，更能走進家裡；開展後張以理更是以身作則、帶領大家知道年輕人的生活日常如何進入展場。
「台灣設計設計台灣」總策展人、副市長史哲表示，一座城市甚至一個國家社會的遠景，可透過青年當前的狀況來預見。他此次更要也是設計背景出身、曾經從自己手上拿下青春設計節獎座、更奪下紅點設計獎的青年局張以理局長承擔重任----透過今年台灣設計展，展現青年是改變世代的力量。
青年局展區策展統籌陳國政表示，經由這次台灣設計展的策展顧問建議，推薦擁有設計背景與實戰經驗的張以理作為設計師參展。陳國政指出，局長張以理為工業設計出身，近幾年導入設計創意思考與方法，讓青年局在面對當代青年不同社會議題挑戰時，可以適時貼近目標族群的計畫，達成城市空間活化，青年返鄉創業，以及創造世代共融。
張以理指出，設計始於生活，亦是對生活的理解與詮釋。當代青年在「行動媒體至上」的世界成長，科技已成為他們的第六感，而「青春伸展台」除了展現青年局對於不同領域的設計、創業支持之外，也透過策展手法，不分年紀為每一位參與者鋪設一條通往夢想的青春T台，如同高雄時尚大賞誠摯地邀請每位嚮往時尚設計的年輕人，讓創造超越想像，以熱情淬鍊台上剪裁的耀眼光芒。
青年局表示，面對跨域及網路世代，張以理選擇以最貼近年輕人視角的方式參展，也代表青年局對於青年的理解與陪伴。這次還以台灣高中生和朋友攜手開發的繁體手寫字型「辰宇落雁體」，結合年輕人的生活、網路用語製作展場限定貼紙，展覽期間每天發送一款，另有隱藏款，歡迎民眾來展場捕捉青年局局長迷因及限定貼紙。更多活動詳情請搜尋高雄市政府青年局官方網站、加入官方FB、IG與[email protected](@youth.kcg)帳號，歡迎追蹤分享、踴躍參與。