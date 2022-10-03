2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

賴清德稱疫情是台北開始　蔣萬安要陳時中表態：認不認同

▲賴清德指台北市是疫情的開始，蔣萬安今受訪喊話陳時中表態，到底認不認同賴清德說法。（圖／記者翁子竣攝，2022.10.03）
▲賴清德指台北市是疫情的開始，蔣萬安今受訪喊話陳時中表態，到底認不認同賴清德說法。（圖／記者翁子竣攝，2022.10.03）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-03 10:50:41

副總統賴清德日前出席民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立活動，他致詞時表示「台北市是疫情的開始」，言論一出迅速引發各界關注。繼昨日痛批民進黨只會推責不檢討，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（3）日受訪則點名陳時中，應該明確表態是否認同賴清德說法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德日前在陳時中競總成立活動上致詞說，台北市是疫情的開始，在疫情期間，台北人特別辛苦，他要跟台北市民說「辛苦了」，感謝大家配合政策，才能一起一路走到現在。未料，該說法也引發外界質疑卸責，台北市長柯文哲更預言賴清德不出12小時，就會為此話道歉，但賴迄今仍未正面回應。

蔣萬安今受訪痛批，民進黨對台北市民不公平對待，或羞辱台北市民也不是第一次。他強調，陳時中擔任衛福部長時說萬華破口，給高雄疫苗遠比台北多，當時畫疫情地圖，也把台北只有9例跟桃園117畫成同個顏色，「這就是羞辱台北、獨厚桃園，護航同黨的鄭文燦，只有政黨利益、沒有人民利益」。

蔣萬安表示，台北市民穩健且強悍，即便疫情也堅強推過，「但我們並不健忘了」。蔣萬安呼籲陳時中，應明確、直接表態，是否認同賴清德說法？而不是怕得罪之前的長官。

媒體追問，賴清德說法是變相「棄陳保黃」？蔣萬安回應，真的不需要這麼多政治算計，選舉過程大家好好端出政策牛肉，就政策、市政擘畫理性討論，過去所做所為大家也應該來檢視，並明確表明看法，包括對賴清德說疫情台北開始，陳時中應該要明確回應，到底認不認同？

此外，陳時中競總大會成立當天，許多民進黨大咖包括指揮中心指揮官王必勝也都相繼出席，是否認為指揮中心應解散，否則成陳時中第二個競總？蔣萬安說，昨天他去參加環南市場餐會，王必勝也在現場，現在看到他常出席很多活動，對選舉也有很多評論、看法，「感覺不是很像指揮官，而是陳時中發言人，甚至把指揮中心當二個競總」。

蔡英文站台力挺、賴清德連3週輔選　黃秀芳感動落淚

賴清德指疫情從北市開始　蔣萬安轟綠營：不檢討還推責

賴清德「北市疫情起點說」！柯文哲預言：12小時內必道歉

賴清德以澤倫斯基比喻蔡其昌　陳柏惟笑炸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀