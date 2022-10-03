賴清德稱疫情是台北開始　蔣萬安要陳時中表態：認不認同

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安今受訪痛批，民進黨對台北市民不公平對待，或羞辱台北市民也不是第一次。他強調，陳時中擔任衛福部長時說萬華破口，給高雄疫苗遠比台北多，當時畫疫情地圖，也把台北只有9例跟桃園117畫成同個顏色，「這就是羞辱台北、獨厚桃園，護航同黨的鄭文燦，只有政黨利益、沒有人民利益」。
蔣萬安表示，台北市民穩健且強悍，即便疫情也堅強推過，「但我們並不健忘了」。蔣萬安呼籲陳時中，應明確、直接表態，是否認同賴清德說法？而不是怕得罪之前的長官。
媒體追問，賴清德說法是變相「棄陳保黃」？蔣萬安回應，真的不需要這麼多政治算計，選舉過程大家好好端出政策牛肉，就政策、市政擘畫理性討論，過去所做所為大家也應該來檢視，並明確表明看法，包括對賴清德說疫情台北開始，陳時中應該要明確回應，到底認不認同？
此外，陳時中競總大會成立當天，許多民進黨大咖包括指揮中心指揮官王必勝也都相繼出席，是否認為指揮中心應解散，否則成陳時中第二個競總？蔣萬安說，昨天他去參加環南市場餐會，王必勝也在現場，現在看到他常出席很多活動，對選舉也有很多評論、看法，「感覺不是很像指揮官，而是陳時中發言人，甚至把指揮中心當二個競總」。