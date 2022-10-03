打完疫苗皮膚癢？留意６症狀！醫：也可能是嚴重藥物疹。

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新冠疫苗後常見皮膚症狀！提醒也留意嚴重不良反應。
莊琇真醫師表示，新冠疫苗副作用常見如發燒、注射處疼痛、頭痛或全身痠痛等等，也有不少民眾會產生皮膚癢或紅疹等過敏反應。施打疫苗至引發皮膚不良反應產生的時間，平均約為2.5至12.5天，而皮疹持續的時間平均約為5.13至117天。
常見的皮膚症狀，依發生的比率由高至低，依序為注射處局部紅腫(72.16%)、非特異性皮疹(13.81%)、蕁麻疹/血管性水腫(6.53%)、皮膚癢(2.26%)、注射處延遲性大型紅腫(1.9%)、全身麻疹樣皮疹(0.5%)、帶狀疱疹(0.41%)、口腔水泡/潰瘍(0.36%)、玫瑰糠疹樣皮疹(0.24%)、水泡性疾病(0.19%)、出血點/瘀青(0.14%)、凍瘡樣病灶(0.13%)、血管炎(0.1%)等。
其他較為罕見的皮膚症狀包括醫學美容填充物部位的遲發性發炎反應、原有的皮膚疾病惡化、圓禿、肢端紅痛症、過敏性休克以及嚴重皮膚不良反應等。
新冠疫苗產生皮膚不良反應，主要為急性、延遲性兩大類。
莊琇真醫師指出，新冠疫苗產生皮膚不良反應的機轉，主要為第一型的急性過敏反應，或是第四型的延遲性過敏反應，另外還包括了自體免疫反應或其他機轉。
第一型過敏反應通常在數分鐘至數小時內發生，包括蕁麻疹、血管性水腫、過敏性休克。第四型過敏反應則較晚發生，可能隔天後才陸續出現症狀，例如新冠手臂、麻疹樣皮疹、多型性紅斑或醫美填充物的發炎反應等。而自體免疫反應則可能引起免疫性血小板低下症、血管炎、皮膚紅斑狼瘡或類天疱瘡等皮膚症狀。
新冠疫苗引起皮膚症狀，治療視程度也會有所不同！
新冠疫苗引起皮膚症狀的第一線治療，通常是以外用類固醇、口服抗組織胺為主。當症狀較為嚴重時，會加上系統性類固醇的治療。極為少數的嚴重皮膚反應，則必需加上其他的系統性藥物，如免疫抑制劑、生物製劑、標靶藥物等，才能夠將病情完全控制下來。
打完疫苗癢疹爆發好不了，女檢查發現是嚴重藥物疹！
莊琇真醫師分享日前遇過一名案例，平時健康情況良好、無用藥習慣，在打完第三劑新冠疫苗數天後，全身皮膚開始陸續出現發癢的紅疹。
案例就醫後，原診所用高劑量類固醇治療約一個多月，不過症狀卻遲遲無法有效控制，且只要藥物一減量症狀就會更嚴重，讓案例不只癢到睡不著，求職計畫也被打亂。
直至輾轉到莊琇真醫師診間，經檢查發現案例並非一般的皮膚過敏，而是新冠疫苗引發的嚴重藥物疹。經評估先以免疫抑制劑合併低劑量類固醇治療，一周後案例便有了明顯改善，二周後紅疹幾乎退去，三周後開始停用類固醇並減量免疫抑制劑，數周逐步調降劑量治療後，案例終於完全恢復且無復發。
疫苗後皮膚癢？６症狀早就醫！醫：不必緊張，留意就好。
莊琇真醫師表示，新冠疫苗造成的皮膚不良反應，大部分是輕微且自限性，或是藥物治療能夠控制的，因此不需限制同種疫苗的再次施打，除非出現過敏性休克、注射疫苗4小時內出現蕁麻疹、血管性水腫或是嚴重皮膚不良反應等症狀才需避免。
疫苗引發嚴重皮膚不良反應的狀況其實非常罕見，民眾不需過度恐慌，只要保持警覺，一旦出現廣泛皮下出血點、瘀青、皮疹，合併發燒、呼吸困難、表皮及黏膜破損，儘速就醫即可。
疫苗雖然多少有副作用，但在新冠疫情仍持續的當下，施打疫苗仍是利大於弊，也是預防重症及降低死亡率最好的方法。呼籲民眾除非特殊體質，否則還是要把疫苗打好、打滿，以守護自己和家人的健康。
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