花蓮清晨5.3地震和「918無關」！氣象局：大量餘震機率低
今（3）日清晨4點25分發生芮氏規模5.3地震，全台有感，地震深度23.5公里，震央位於花蓮縣豐濱鄉，可說是繼上月「918池上6.3強震」後，又一次讓人感到明顯搖晃的斷層活動，不過氣象局地震測報中心監測課長邱俊達指出，以這起地震的位置來看，排除跟918地震有相關連的可能性，應該屬於獨立序列，且值得慶幸的是，由於其深度很深，因此發生高頻率、大規模餘震的機率不高，無需擔心會有918的頻繁餘震狀況。
邱俊達表示，這起序列地震是在菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓時，在其中一個轉彎處發生錯動，屬於板塊隱沒帶地震，與918地震並無相關。不過由於深度23.5公里，震源位置的地質也較破碎，因此初步排除會有規模較大或頻率較高的餘震因它而起，且從清晨4點25分到上午11點，這起5.3地震並未衍生任何餘震。
此外，氣象局地震測報中心主任陳國昌日前曾表明，918強震未來衍生的餘震會長達1個月左右，而目前時間已經走過半個月，截至今日上午8點，餘震個數共計195個，邱俊達也指出，餘震發展有在預估之內，未來幾週還會繼續發生，頻率會再趨緩，請民眾務必留意氣象局最新資訊。