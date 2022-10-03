金管會祭2大救市措施 黃天牧：政府表達關切、提振信心
金管會上週五（30日）下午宣布祭出2大救市措施，包括調降借券賣出量、及提高融券成本。而今（3）日台股早盤一度跌150點，隨後跌幅收斂，來到平盤附近。金管會主委黃天牧今（3）日接受 立院財委會質詢，他指出金管會祭出兩大措施，主要是要提振投資人信心、發揮穩定股市的效果，以及表達政府對股市關切的態度。
金管會30日下午宣布祭出2大救市措施，第一是10月1日起調降每日盤中借券賣出委託數量為20%，還有調整上市。第二是上市公司最低融券保證金成數由90%調整為100%。
針對這次金管會不是祭出「禁空令」，黃天牧表示，目前金管會非到必要不用極端措施，強調做任何措施都要非常審慎。他指出，外資今年來撤離主要是美國升息，以及對產業的看法，這樣的狀況他也很少見到，但金管會認為台股依然有韌性，可以支撐市場。
黃天牧表示，台股今年以來跌了20%，但不是全球中跌深的，代表台股基本面仍好還相對有撐，只是因為被動受到大環境影響，未來變化還是在演變中，會持續觀察， 而這時候政府必須提振市場信心，也讓投資人安心。
由於到年底，美國還有可能持續升息，金管會後續還會有動作嗎？黃天牧表示，若整體股市仍有變化，金管會還會有相關措施可處理，而未來還有需要觀察的時間，金管會一定審慎看待並評估適當措施。