國慶日比咖啡日還猛！7-11美式買10送10 萊爾富買8送8
迎接2022年最後一個連假，也就是本周末將到來的國慶三天連假，超商業者攻勢相當猛烈，7-11自10月6日起舉辦「歡慶雙十」活動，門市指定飲品有買一送一、第二杯半價、第二杯10元之外，APP更豪氣推出特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵等買10送10，以及四款飲品組合優惠價1010元。同樣鎖定國慶報復性出遊，萊爾富10月8日起祭出特大杯冰檸檬咖啡買8送8，國慶日再加碼大杯美式買8送6、大杯拿鐵買8送5。
雙十連假又是買咖啡的好時機，7-ELEVEN自10月6日起至10月10日舉辦「歡慶雙十」活動，連續5天在門市買大杯熱美式、大杯熱拿鐵、熱精品拿鐵、熱精品美式，同品項熱飲第二杯半價；另有冰黑糖珍珠燕麥奶第二杯10元，以及CITY TEA英式紅茶買1送1。
OPEN POINT行動隨時取則自10月6日至10月10日連續5天慶雙十，每日限量開賣特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵、香鑽水果茶同品項買10送10；另推出4款指定飲品組合優惠價1010元，包含大杯拿鐵27杯、西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡／蜂蜜拿鐵任選18杯、黑糖珍珠撞奶25杯、精品拿鐵16杯等，每組都是1010元。
萊爾富為搶攻連假出遊商機，10月8日至10月10日一連三天在門市及Hi-Life VIP APP整買零取，同步祭出特大杯冰檸檬氣泡美式（80元）、特大杯冰檸檬美式（75元）買8送8；10月10日國慶當天再加碼大杯美式買8送6、大杯拿鐵買8送5的限時優惠，上述購買的咖啡皆可透過存入APP或出紙本券寄杯，可跨店領取或是用於分送親友。