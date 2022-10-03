30檔節目、全英文新聞不間斷放送　Taiwan+電視開播

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公廣集團董事長胡元輝表示，公共媒體可以是引領社會向前邁進的堅實力量，有了 TaiwanPlus 加人公廣集團，將匯聚更多能量，攜手台灣影視產業的優秀人才，打造世界理解台灣觀點的第一品牌。面向國際，也深耕台灣。
TaiwanPlus 代理執行長余佳璋指出，團隊自 2021 年上線至今雖僅短短一年，持續努力創作優質內容 ，已陸續傳出捷報，平台旗下節目《家哥海上看台灣》 (Happy Fisherman）與 《10 Fun FactsAbout The Golden Horse Awards》 分別入圍亞洲影藝創意大獎的最佳生活風格頻節目以及最佳資訊節目；講述獨立音樂人幕後故事的實境紀實節目《登台之路》(Roadto Legacy） 世人圍 2022 金鐘獎的人文紀實節目獎，好消息讓團隊為之振奮。
此外，TaiwanPlus 旗下社群媒體累積超過 42萬粉絲和追蹤者，觀眾遍及全世界 163 個國家，新聞製作陸續獲得國際重要媒體引用。余佳璋以美國眾議院議長装洛西訪台為例，分享 TaiwanPlus 新聞團隊日前陸續登上美、英、澳、韓、卡達、印度等各國國際媒體受訪，傳達由台灣角度出發的觀點。
而 TaiwanPlus 為了持續向世界傳達台灣的聲音，除了將每日三節新聞，增加為每日九節之外，也推出新聞政經時事訪談性節目《Taiwan Talks》邀集國內外重要意見領袖、政策人物及學者專家等，就當前與台灣及區域有關的地緣政治和經濟產業等阈際畤事議題進行探討，提供精闢深入分析。
TaiwanPlus 電視頻道於今日凌晨12點正式開播後，將 24小時無間斷播送，並擴大服務範圍，满足不同收視族群的需求與習慣，台灣觀眾可透過無線數位電視第七台，或全台灣有線電視系統業者的國際頻道區塊隨時收看 TaiwanPlus；國際觀眾也可以從官網與YouTube 頻道 TaiwanPlus Livestream 零時差地接收台灣最新最重要的新聞與觀點。閱聽眾無論身在何處或使用任何設備，透過電視、網站、App 以及新世代常用的四大社群媒體，即可觀看由 TaiwanPlus創造、從臺灣在地視角出發的世界級內容。