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雙十連假樂園優惠總整理！「這5區」民眾玩麗寶只要99元

▲搭配悠遊國旅補助，觀光樂園三折，各大樂園也陸續加碼推出優惠。（圖／翻攝自劍湖山世界臉書）
▲搭配悠遊國旅補助，觀光樂園三折，各大樂園也陸續加碼推出優惠。（圖／翻攝自劍湖山世界臉書）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-10-03 12:33:12

為期3天的雙十國慶連假就在這周末！各大樂園搶雙十連假出遊商機，陸續推出超多誘人優惠，像是麗寶樂園體貼鄉親，只要設籍於神岡區、大甲區、潭子區、清水區、石岡區等五地區的民眾，即日起至10/31水陸雙樂園門票通通只要99元；搭配國旅補助，劍湖山世界加碼推出「旅遊同業限定優惠」，舉凡你是主題樂園、旅行社、旅宿業等相關行業，即享179元優惠門票，實在有夠划算！《NOWnews今日新聞》替大家整理出雙十連假必玩樂園優惠懶人包，還沒準備的朋友趕緊來研究一下！

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麗寶樂園
厝邊鄉親站出來！麗寶樂園身為「台中人的樂園」，自開園以來積極與在地居民互動，每年度接持續推出鄉親日活動，以實質優惠回饋鄉親。繼暑假鄉親月後，看準雙十國慶商機，麗寶樂園順勢再推「鄉親月2.0」，只要你是設籍在大甲、神岡、潭子、清水、石岡區的居民，都可使用99元鄉親價入園；另外還有鄰近縣市苗栗縣、彰化縣、南投縣的居民也可享水陸雙園擇一門票399元優惠。麗寶樂園也貼心提醒民眾：「現場須帶身分證核對。」所以出門千萬要記得把身分證帶著！

劍湖山世界
抓住國旅補助的尾巴，倒數最後4天劍湖山世界推出2大優惠邀請你來玩！10/7前只要你是「旅遊同業」，包含旅行社、主題樂園、旅宿業、休閒農場等，以及身分證上標明「女性」，皆可享有門票179優惠。雙十連假期間，劍湖山世界也呼籲民眾「帶身分證來！」只要身份證字號有「1」、「0」與10月壽星，憑證購票都只要299元（原價899元，等於享33折優惠）。

義大遊樂世界
雙十來這裡玩更爽！義大遊樂世界推出為期3天限時優惠，現場購票的遊客麗即可享「第2人10元」超甜價，搭配1名購買全票899元，2人同時購票、入園，等於每人打5折爽玩一整天。另外義大也體貼壽星，即日起至12/31，凡「當日壽星」購票時出示身分證證明，即可「免費入園」爽玩，且可帶最多2名陪同者各享有699元優惠價！

▲麗寶樂園推出「鄉親月2.0」，只要你是設籍在大甲、神岡、潭子、清水、石岡區的居民，都可使用99元鄉親價入園。
▲麗寶樂園推出「鄉親月2.0」，只要你是設籍在大甲、神岡、潭子、清水、石岡區的居民，都可使用99元鄉親價入園。（圖／麗寶樂園提供）
▲活動期間（10/3至10/7），只要你是「旅遊同業」，包含旅行社、主題樂園、旅宿業、休閒農場等，以及身分證上標明「女性」，皆可享有門票179優惠。
▲活動期間（10/3至10/7），只要你是「旅遊同業」，包含旅行社、主題樂園、旅宿業、休閒農場等，以及身分證上標明「女性」，皆可享有門票179優惠。（圖／翻攝自劍湖山世界臉書）
▲即日起至12/31，凡「當日壽星」購票時出示身分證證明，即可「免費入園」爽玩，且可帶最多2名陪同者各享有699元優惠價！
▲即日起至12/31，凡「當日壽星」購票時出示身分證證明，即可「免費入園」爽玩，且可帶最多2名陪同者各享有699元優惠價！（圖／翻攝自義大遊樂世界臉書）

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