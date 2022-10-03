女大生陳屍廟內！龍山寺被疑「不靈」 專家：神明不好當
19歲鍾姓香港女大生日前陳屍於龍山寺廁所，警方初步排除有外力介入，鍾女在現場留下兩張紙條，上面寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩」、「請原諒我，不要隨便跟靈界的人溝通」，引發外界關注。有人質疑龍山寺「早已不靈」，對此，命理專家小孟老師表示，「這年頭神明不好當」，認為龍山寺的神明境界已經超脫，減少焚香與燒紙錢，是犧牲自己的香火來換一個乾淨的地球。
女大生陳屍廟內廁所，讓清潔人員嚇壞，陸委會強調會全力協助家屬辦理後事。但有專家認為，龍山寺近年禁止燒香、燒金紙及點蠟燭，廟裡的兵將沒有錢都罷工，神明「早已不靈」。對此，小孟老師在臉書表示，「神明犧牲自己的香火，換來周圍住戶與環境空氣品質的提升，是多麼大的大功德！」
小孟老師指出，過去台灣廟宇燃燒大量的香與紙錢，造成環境汙染，也有廟宇的服務人員因為吸入過多PAHs、芳香醛及脂肪族醛，造成肺癌。因此像龍山寺與行天宮，為了環保犧牲商業模式，做了最大的讓步，「神明的境界已經超脫，進入更好的緯度，往更高境界走。」
小孟老師強調，過去買紙錢、焚香、點蠟燭都需要費用，神明已然不需要這些東西，廟方也會有一些收入上的損失，「觀世音菩薩為了大眾的健康，也讓信眾減少花費是多麼大的福報」。
小孟老師最後感慨，「這年頭神明不好當，每天被眾人祈求，還要被說不靈，我只能說：神明看的很開，包容一切眾生，是我們要去向祂學習的地方。未來期盼更多廟宇犧牲香客，停止焚燒大量紙錢與香，換一個乾淨的地球。謝謝觀世音菩薩！」（編輯：倪浩軒）