烏克蘭首艘土耳其製護衛艦下水！澤倫斯基誓言重建海軍
烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska），自俄烏戰爭開打以來，頻頻代表鎮守家國的丈夫澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），前往多地訪問，近日她去到土耳其，並於2日在土國伊斯坦堡造船廠，出席烏克蘭護衛艦的下水典禮，而澤倫斯基也揚言將重建烏克蘭海軍。
根據烏克蘭總統辦公室官網訊息，這艘土耳其為烏克蘭製作的護衛艦名為「指揮官伊萬馬澤帕號」（Hetman Ivan Mazepa），其設計主要用於沿海地區作業，包含在公海進行反潛戰和巡邏等等。該艦由烏克蘭國防部於2020年12月與土耳其國防工業公司簽約打造，是烏克蘭海軍的第1艘「Ada型」反潛護衛艦。
在訪問土耳其的第1天，歐倫娜就參加了「指揮官伊萬馬澤帕號」的下水儀式，該艦原定2022年底前交付給烏克蘭，但受到俄羅斯入侵影響，交艦可能得推遲到2024年。
歐倫娜在土國見證下水儀式時，澤倫斯基2日也在例行影像談話中宣布，烏克蘭將打造海軍新艦隊，並實施所有重建海軍計劃。
在土耳其訪問期間，歐倫娜還會見了土耳其第一夫人艾米娜（Emine Erdoğan）、君士坦丁堡普世牧首巴爾多祿茂（Ecumenical Patriarch Bartholomew）。2位第一夫人討論了有關將烏克蘭孤兒疏散到土耳其的聯合工作，目前已有數百名烏克蘭青年在土國獲得庇護；歐倫娜一行人也感謝來自巴爾多祿茂的支持、提供的人道援助。