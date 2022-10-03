太香了！JKF版《台南女子圖鑑》曝光　啾啾爆乳拉票

話題不斷的《台北女子圖鑑》強調台北、台南城鄉差異，掀起熱烈討論，全台灣正妹努力尬起來，證明不是在台北發展才會變正妹，南部同樣處處有甜妹，除了外界熟知的林志玲、周子瑜之外，如火如荼進行中的第四屆「JKF女郎票選活動」，也推出「兇猛爆乳版」的《台南女子圖鑑》，讓網友直呼好甜、好香！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲JKF進行第四屆票選活動，人人都積極拉票。（圖／翻攝自JKF IG）「最近炒很兇的女子圖鑑JKF版來了啦！多說無益，直接上圖讓你們知道台南妹子有多香」，JKF活動搭上這波圖鑑熱潮，順勢推薦了6位住在台南的辣妹，包括去年JKF票選冠軍「啾啾」，以及「雲嫣」、「夢夢」、「優寶」、「凱蒂老師」、「糖糖」。這6位性感女郎們不僅擁有高顏值，傲人美胸尺寸從E到F不等，換上比基尼、內衣、浴衣等服裝風情萬種。▲啾啾曬出爆乳照拉票。（圖／翻攝自啾啾 IG） ▲啾啾是去年的JKF女郎冠軍。（圖／翻攝自JKF IG）▲雲嫣目前暫居票選活動第6名。（圖／翻攝自JKF IG）▲夢夢皮膚白皙，深受粉絲喜歡。（圖／翻攝自JKF IG）▲優寶屬於短髮控的最愛。（圖／翻攝自JKF IG）▲糖糖因為外型亮麗，一度被誤以為是修圖。（圖／翻攝自JKF IG）▲凱蒂老師是全台最辣的英文老師。（圖／翻攝自JKF IG）純欲系女郎啾啾可甜美可性感，是去年第三屆JKF女郎票選比賽的第一名，目前暫居第一，她誇讚台南女孩「都是香寶寶」，近日也曬出許多爆乳辣照拉票，小編回覆她「有啾啾在的地方就是最香的地方」。網友則紛紛留言「香爆」、「太讚了，全部都有追蹤」、「台南萬歲，女孩們好香好辣」！《台北女子圖鑑》玩車震！清純桂綸鎂轉性 挨罵：雙標女雪乳戰神狂推「6超兇甜妹圖鑑」！自豪：我台南人我驕傲《台北女子圖鑑》被轟爆！律師PO「1張圖」老司機求番號《台北女子圖鑑》的她被肉搜狂罵 金鐘得主怒：輿論殺人