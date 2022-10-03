中捷捷粉回饋金破300萬元　有20萬元沒人領

台中捷運「捷粉回饋專案」自去年9月上路，今年5月擴大回饋範圍，每月搭乘30次以上即享現金回饋，最高回饋30%，截至今年9月底，捷粉回饋金累計達301萬元，但其中約20萬元因超過6個月已逾期無法領。台中捷運公司建議旅客下載台中捷運APP並綁定使用的電子票證卡號，APP將通知會員領回饋金，避免錯過領取期限，還可隨時得知中捷第一手好康。





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台中捷運針對常客推出「捷粉回饋專案」，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通或愛金卡）搭乘中捷，每月搭乘30到39次回饋當月搭乘金額10%，每月搭乘40到49次回饋20%，每月搭乘50到59次回饋25%，每月搭乘60次以上回饋30%。











中捷公司表示，捷粉專案上路後，每月享回饋金的捷粉人數逐月成長，至今年9月底，回饋金總額已達301萬元，許多捷粉荷包因此進帳不少，但有約20萬元已經逾期，佔回饋金7%。











中捷公司指出，回饋金等同現金，存入電子票證後無使用期限，用途不限於搭乘捷運，也可用於購物等日常消費，領取期限為6個月，每月4日6時起，至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，上個月的回饋金即會存入電子票證中，以111年9月回饋金為例，領取期限為今年10月4日6時起至111年3月31日24時截止，逾期未領者視同放棄。











中捷公司表示，經分析資料發現逾期金額中91%不是台中捷運APP會員，因此提醒旅客，下載台中捷運APP並綁定使用的電子票證卡號，就能成為會員，不僅可隨時查詢每月搭乘次數、回饋金及領取期限，APP也會推播通知會員領取回饋金、專屬優惠及相關權益，讓會員隨時掌握好康情報。



