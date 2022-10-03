蘇貞昌要地方公正程序辦理 林佳龍：拜託侯協助出借場地
行政院長蘇貞昌今（3）日到新北市板橋出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」，再度與擔任大肚山產創基金會榮譽董事長、民進黨新北市長候選人林佳龍連兩天同台。對於綠營投訴新北市長侯友宜所屬市府刻意刁難不借場地辦選前之夜，蘇貞昌受訪時強調希望地方政府都能依公正程序辦理，不要因為所屬首長正在選舉而偏頗不公；林佳龍則拜託侯市長能幫幫忙協助選前之夜及其他假日體育場館場地租借，在這場選舉民主嘉年華上做君子之爭。
蘇貞昌表示，任何公用場地營造物的使用都有相關規定，希望地方政府都能依公正程序辦理，不要因為首長自己正在選舉而偏頗不公；指出這段時間看到林佳龍在各地積極和選民互動，他的學識經驗一流，很努力在各地衝刺，提出非常合於新北需要的政見，呼籲現在還有五十多天，相信新北市民都會看到，符合選民期待並給予支持。
林佳龍受訪時表示，選舉是民主的嘉年華，應該是喜事，所以懇求侯市長幫忙，因為有些場地在很早就被人家預借，特別是選前之夜，已經好多屆都沒辦法像在板橋第一運動場前的廣場舉辦，還有一些室內體育館，並沒有在辦大型活動，要拜託侯市長幫幫忙。
林佳龍指出，從各種主客觀資料顯示，侯友宜志在總統大位，受訪時表達「勇於承擔、接受挑戰、全力以赴」，又有民調指出新北市民有高達4成的人認為侯會參選2024總統；強調年底新北市長選完不到半年就要黨內初選，然後將近一年就要總統大選，這樣頻繁的選舉，對新北市民來說是希望選出的市長能做滿四年，但侯又是國民黨內最強的總統參選人，既然如此，呼籲新北市民不要浪費選票，讓侯友宜能更自由去下一站，作他個人未來的志願。
侯友宜上午出席「新北嚴選–特色商品暨美食名店頒獎典禮」受訪時回應，新北市的公有場館跟場地，都有相關的租借辦法，歡迎任何單位都可以來申請，按照申請辦法來申請，「我們都非常的歡迎」。