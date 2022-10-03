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壽險業淨值再受立委們關注　南山人壽試算澄清

▲壽險業淨值再受立委們關注，南山人壽聲明回應，經公司試算，如果資產負債同步反應利率上升影響，9月底淨值餘額可逾3500億。（圖／NOWnews資料照片）
▲壽險業淨值再受立委們關注，南山人壽聲明回應，經公司試算，如果資產負債同步反應利率上升影響，9月底淨值餘額可逾3500億。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-10-03 13:06:03

美國持續升息，使壽險業淨值再惡化，多位立委在今（3）日財委會質詢金管會時提出質疑，而保險局也證實南山人壽9月底淨值資產轉為負數，剩下-0.59%，總計7家淨值比低於3%。為此，南山人壽聲明回應，經公司試算，如果資產負債同步反應利率上升影響，9月底淨值餘額可逾3500億，主管機關也曾對外表示，淨值下跌並不影響公司正常營運及保戶權益。

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金管會主委黃天牧今日赴立法院財委會，接受多位立委質詢，許多立委關心壽險業淨值比低於法定3%門檻，認為金管會沒有做到高度監理，也有立委認為，金管會應該要在檢視後要求壽險業增資，而不是隨意更換會計準則來美化帳面。金管會保險局長施瓊華今日表示，南山人壽自結淨值已轉為負值，另外，保誠人壽、國泰人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽、安聯人壽及第一金人壽淨值比均低於法定3%門檻。

目前評斷壽險業有沒有風險主要看資本適足率（RBC）要達200%以上、淨值比要超過3%，且每半年檢視一次，若連續二期沒有達標，才會被列為警示並要求改善，如增資等。黃天牧表示，壽險業淨值9月再跌，主要是受整體外在環境波動影響，如美國升息以及選擇會計準則的不同而造成這樣的結果。他指出，日前金管會已表達，明年3月檢視壽險業今年年報的年底淨值數時，將綜合評估監理措施，金管會也在思考有無其他方式可適度維繫整體壽險業經營穩定。

面對大家對壽險業淨值的質疑，南山人壽今日指出，保險業經營特性是以持有長期資產以支持長期負債，近期面對市場利率走升，有助保險業利息收入增加，並不會影響我們對債券的長期持有。然而，在現行會計制度下，資產面反映壽險業持有債券價格下跌，但負債面尚未以公允價值評價，以至於無法同時反映升息對資產及負債的影響，導致淨值產生不當減少之表達。

未來接軌IFRS17，保險負債採當下市場利率估計，保險負債反映公允價值後，負債金額即會下降，淨值將增加並回復其應有之狀態，故當資產與負債同步反映市場利率變動，即不會產生淨值不當減少之情形。在利率上升的情境下，有關保險業財務報表中淨值表達產生不當之減少之比較分析如下：現行會計制度：資產(減少)-負債(未變動)=淨值(不當減少)；反映負債公允價值：資產(減少)-負債(減少)=淨值(不會產生不當減少)

經公司試算，倘資產負債同步反應利率上升影響，9月底淨值餘額可逾3,500億。主管機關也曾對外表示，淨值下跌並不影響公司正常營運及保戶權益。

南山人壽今年營運績效亮麗，前八月獲利累計450億元，資本適足率(RBC)之清償能力指標高於法定標準300%以上，整體財務狀況、資產體質良好，資金充裕無流動性風險，長期清償能力無虞，保戶權益不受影響。目前雖因短暫利率波動影響債券評價，但持有債券的信用水準及流動性沒有問題，仍正常收取本金與利息，未有實際損失，亦未損害客戶權益。南山人壽將會持續監控淨值比狀況，並適時提出因應措施，以符法定之監理指標，確保公司財務穩健、保障客戶權益。

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