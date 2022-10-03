談及2018輕軌「被停工」 陳其邁：龍貓隧道敗部復活
高雄市長陳其邁昨（3）日深夜貼出高雄輕軌美術館段的美照，像極了吉卜力動畫中的龍貓隧道，近日也吸引許多民眾駐足拍照，陳其邁提到，很多人都還記得，2018年輕軌是如何「被停工」，工程延宕了快2年，捷運局的同仁充滿了挫折，士氣低到了谷底，引此在他上任後，輕軌重新開工列為要優先處理的事，如今輕軌成圓的願景也可望於112年底實現。
陳其邁表示，高雄輕軌目標要打造環狀線，但在2018年前任市長一上任後，因為害怕美術館、大順路的爭議，説停就停，延宕了快2年。當時對捷運局的同仁來講，在捷運工作的推動是一輩子的志向，停工對他們來講當然是很大的打擊，也感到非常的灰心跟挫折，綠色交通、加速輕軌成圓是多數市民朋友的期待，所以在他上任後，輕軌重新開工列為要優先處理的事。
陳其邁說，市府傾聽民意，找出民眾關心的議題，一次又一次跟團體、和民眾溝通，集結了各方專家，找出解決方法，提出9項優化調整方案，包括將輕軌美術館路段往北移，讓美術館路可維持雙向兩車道通行，並額外增設3.5米人行步道；馬卡道路轉美術館路轉彎半徑到50公尺，減少行經轉彎段的噪音，以及「以站就樹」，不只帶來夢幻氛圍，更擋住一些噪音。
110年，已經分別達成大南環段（C32-C1-C17）及C17-C20路段通車，這週10月5日，就要將通車路段再延伸經高雄美術館園區至C24愛河之心站，串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩，帶來更方便、美麗的交通生活，輕軌成圓的願景也更可望於112年底實現。
陳其邁今日指出，他特別感謝捷運局、工程人員日以繼夜的努力，不僅讓輕軌敗部復活，更讓它浴火重生，成為台灣最美麗的一條捷運；而其他的包括路竹延伸線，在今年年初已經動工；黃線在今年底到明年初也會動工；至於林園線行政院已經核定，今年底到明年初也會動工，四線齊發。