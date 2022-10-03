台股終場下跌124點 電金疲弱不振、貨櫃三雄逆勢勁揚
美股上週五（30日）4大指數收跌，跌幅皆於1.5%以上，衝擊台北股市今（3）日早盤一度下跌超過150點，最低來到13273.48點，終場跌幅收斂，下跌124.10點，收在13300.48點，跌幅0.92%，成交金額新台幣1677.70億元。權值股台積電收低，下跌5元，來到417元，跌幅1.18%以上，今日電子及金融股同步走低，盤面焦點則有航運、IC設計、ABF載板三雄的景碩跌深反彈。
美股道瓊指數上週五下跌500.1點，跌幅1.71%，收在28725.51點；那斯達克指數下跌161.89點，跌幅1.51%，收在10575.62點；標普500指數下跌54.85 點，跌幅1.51%，收在3585.62點；費城半導體指數下跌40.7點，跌幅1.73%，收在2306.7點。
受到美股重挫影響，台北股市今日也走跌，早盤一度跌150多點，下殺來到13273點，跌幅1%以上，終場跌幅收斂，下跌124.10點，收在13300.48點，跌幅0.92%，成交金額新台幣1677.70億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電盤中一度破底至416.5元，終場下挫5元，來到417元，跌幅1.18%。同樣是晶圓代工的聯電跌1%以上，來到35.35元。聯發科同樣跌0.54%，來到548元。
其他重要電子股如鴻海跌近1%，來到101元。南亞科、和碩、大立光、旺宏、日月光也下跌約0.4至3.75%。金融股表現也疲弱，永豐金、國泰金，合庫金、富邦金下跌超過2%。而今日航運股逆勢走高，像萬海上漲逾5%，長榮、陽明漲2到4%。
今日盤面焦點盤有IC設計表現搶眼，海德威上漲8.11%，九暘、驊訊、安國、群聯漲約5至6%以上，ABF載板三雄的景碩跌深反彈，終場上漲1.51%。