王淨超美婚紗照曝光！男友要讓她崇拜「不排斥閃婚」

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王淨穿上該系列最高貴的設計婚紗，從肩膀一路延伸至背部的荷葉波浪設計、又有拖曳長襬，讓她直說本來擔心面料可能會扎皮膚，「其實穿上去還蠻舒服的，而且這件的細節，讓所有女生穿上去都是小公主」。還透露本來以為這次合作只會穿著小禮服，殊不知環保婚紗也能造型這麼澎湃，透露連她的化妝師看到，都說忍不住有點熱淚盈眶。
感情空窗一陣子的王淨，分享自己的婚禮會想走帥氣路線，「但不知道老公在哪」，受訪時坦言「現在真的沒有追求者」，如果真的要開另一半條件的話，除了愛狗，她覺得男生一定要「會做一件我不會做的事，讓我崇拜他」，攝影、畫畫都好，會煮飯也行。
王淨雖然嘴巴直說「一定有幻想過自己婚禮模樣的啊」，但直言自己「不確定會不會結婚」；如果真的結婚的話，應該是會偏向選擇在餐酒館裡舉辦派對、而不是傳統的結婚典禮。被問到是否有想過何時會結婚？王淨坦率地說「沒有覺得一定要在什麼時間點做什麼事」，也有可能閃婚；說不定可能今天還是單身，明天就有伴了。
LinLi Boutique林莉婚紗打造全球首見「環保婚紗」，攜手台灣黛莉公司獨家採用回收寶特瓶紗線，織成一體成形的Bevond Spacer立體多面布，三層結構面料既透氣親膚又能適度調節體溫，無需再搭配內襯；更在表面特殊處理出蕾絲、緹花、絲緞等豐富觸感與面貌。永續面料最難在於環保無毒染色之不易，雙方歷時一年以上的密切合作，開發出裸粉、桃紅、嫩黃、正紅、鮮綠、亮橘等繽紛色彩，一次推出75款設計的環保婚紗系列。