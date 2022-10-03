2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

王淨超美婚紗照曝光！男友要讓她崇拜「不排斥閃婚」

▲台北電影節影后王淨穿上LinLi Boutique林莉婚紗全球首見「環保婚紗」，性感露肩與美背的超美婚紗照曝光。直說沒有覺得一定要在什麼時間點做什麼事，「可能今天還是單身」，也有可能閃婚。受訪時透露男友唯一條件是「會做一件我不會做的事，讓我崇拜他」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台北電影節影后王淨穿上LinLi Boutique林莉婚紗全球首見「環保婚紗」，性感露肩與美背的超美婚紗照曝光。直說沒有覺得一定要在什麼時間點做什麼事，「可能今天還是單身」，也有可能閃婚。受訪時透露男友唯一條件是「會做一件我不會做的事，讓我崇拜他」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-10-03 14:19:20

台北電影節影后王淨，今（3）日受邀擔任LinLi Boutique林莉婚紗「Love the Earth──LinLi愛永續」大秀嘉賓，搶先穿上全球首見「環保婚紗」，性感露肩與美背的超美婚紗照曝光，稱讚設計細節「讓所有女生穿上都是小公主」，連她的化妝師看到，都說忍不住有點熱淚盈眶。苦笑已空窗一陣子的王淨，現場受訪透露男友唯一條件是「會做一件我不會做的事，讓我崇拜他」；雖然「不確定會不會結婚」，但沒有覺得一定要在什麼時間點做什麼事，也有可能閃婚，「可能今天還是單身，明天就有伴了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
LinLi Boutique林莉婚紗隆重發表全球首見「環保婚紗」，找來合作多次已相當有默契的王淨詮釋，王淨分享自己其實不是首度穿上婚紗了，但穿上這麼澎湃、而且又是關注時尚永續的環保婚紗倒是第一次。

王淨穿上該系列最高貴的設計婚紗，從肩膀一路延伸至背部的荷葉波浪設計、又有拖曳長襬，讓她直說本來擔心面料可能會扎皮膚，「其實穿上去還蠻舒服的，而且這件的細節，讓所有女生穿上去都是小公主」。還透露本來以為這次合作只會穿著小禮服，殊不知環保婚紗也能造型這麼澎湃，透露連她的化妝師看到，都說忍不住有點熱淚盈眶。

感情空窗一陣子的王淨，分享自己的婚禮會想走帥氣路線，「但不知道老公在哪」，受訪時坦言「現在真的沒有追求者」，如果真的要開另一半條件的話，除了愛狗，她覺得男生一定要「會做一件我不會做的事，讓我崇拜他」，攝影、畫畫都好，會煮飯也行。

王淨雖然嘴巴直說「一定有幻想過自己婚禮模樣的啊」，但直言自己「不確定會不會結婚」；如果真的結婚的話，應該是會偏向選擇在餐酒館裡舉辦派對、而不是傳統的結婚典禮。被問到是否有想過何時會結婚？王淨坦率地說「沒有覺得一定要在什麼時間點做什麼事」，也有可能閃婚；說不定可能今天還是單身，明天就有伴了。

LinLi Boutique林莉婚紗打造全球首見「環保婚紗」，攜手台灣黛莉公司獨家採用回收寶特瓶紗線，織成一體成形的Bevond Spacer立體多面布，三層結構面料既透氣親膚又能適度調節體溫，無需再搭配內襯；更在表面特殊處理出蕾絲、緹花、絲緞等豐富觸感與面貌。永續面料最難在於環保無毒染色之不易，雙方歷時一年以上的密切合作，開發出裸粉、桃紅、嫩黃、正紅、鮮綠、亮橘等繽紛色彩，一次推出75款設計的環保婚紗系列。

▲王淨穿上林莉婚紗首度曝光最高貴的「環保婚紗」單肩設計白紗，從肩膀一路延伸至背部的荷葉波浪設計，搭配前短後長的蓬裙設計又有拖曳長襬，一展清新公主形象又保有王淨活潑個性。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王淨穿上林莉婚紗首度曝光最高貴的「環保婚紗」單肩設計白紗，從肩膀一路延伸至背部的荷葉波浪設計，搭配前短後長的蓬裙設計又有拖曳長襬，一展清新公主形象又保有王淨活潑個性。（圖／記者蕭涵云攝）
▲直說第一次穿上這麼澎湃婚紗的王淨，大方露出美背。（圖／記者蕭涵云攝）
▲直說第一次穿上這麼澎湃婚紗的王淨，大方露出美背。（圖／記者蕭涵云攝）

小S透露姊夫有多體貼？大S一撒嬌具俊曄馬上「公主抱」

小S回嗆利菁「助理巴結說謊」　會擋具俊曄上她新節目

肯德基週年慶下殺61折！4組「優惠密碼」爽嗑外送還免運

2022百貨週年慶盤點！新光三越、環球購物中心時間優惠曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀