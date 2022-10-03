衝日本荷包先哭！消費平均漲2.8倍 環球影城1張票近萬元
解封要衝日本的朋友注意！根據日本當地民間信用調查公司「帝國資料調查公司」（Teikoku Databank）調查，10月起日本當地光是吃、喝、玩就有6699種商品大漲，平均價格比9月大漲約2.8倍，創下今年新高！其中包括麥當勞、吉野家、壽司郎等知名連鎖品牌都要漲價，以開業38年的壽司郎撐不住物價上揚，只能在10/1首度調漲價格來到115日圓，藏壽司也跟進調漲，「未稅100日圓」從此成為神話。觀光方面，國人最愛的環球影城也宣布10月起調漲門票價格，10/22起12歲以上遊客「一日券」票價調漲到9800日圓（約新台幣2160元），一張門票就要價直逼萬元水準，不僅讓當地人哀號，未來赴日消費恐會大幅上漲，海外遊客可能也要被物價飛漲燒到。解封之後想衝第一波去日本玩的朋友，得記得先掂掂荷包夠不夠了。
綜合日媒報導，帝國資料調查公司調查發現日本消費市場齊漲，光10月就將有6699項商品漲價，尤其海鮮罐頭、冷凍食品加工食品漲得最兇，讓當地婆婆媽媽直喊吃不消。對台灣想去日本的遊客衝擊最兇的，應是吃與玩方面的調漲。其中日本麥當勞即起調漲6成商品價格，平均調漲10至30日圓；知名丼飯連鎖店吉野家也將調漲為20日圓，內用價格也跟著上漲。
先前38年老牌日本迴轉壽司餐廳壽司郎調漲價格來到115日圓，藏壽司也跟進宣布將從10月1日起調漲為115日圓，主因都是原物料及物流等成本上漲。兩家主打「未稅100日圓」的迴轉壽司扛不住通貨膨脹，平實的價位正式走入歷史。
觀光方面，風靡全球的日本環球影城從宣布「一日券」調漲，10/22起滿12歲以上成人票價調漲為9800日圓，4至11歲幼童則從6300日圓漲200來到6500日圓（約新台幣1433元）。歷史古都京都市也承受不住萬物皆漲，市內巴士一日券調漲為700日圓、地下鐵一日券調漲為800日圓；「地下鐵，巴士一、二日券」則廢止二日券，剩下一日券調漲為1100日圓。另外沖繩美麗海水族館門票則從即日起調漲，原本1880日圓調漲為2180日圓。
日本現在宣布萬物皆漲無疑是潑了一大盆冷水在海外旅客頭上。五福旅遊董事長特助林繼勝坦言：「在解封前我們在跟日本談合作時就很有感。」像是飯店、交通車、餐廳等都漲得很厲害，「尤其是遊覽車司機，因為疫情很多司機都轉行去做別的工作，要把他們全都找回來勢必得多花一點錢。」不過台灣旅客也不需要太擔心，林繼勝說：「旅行社架上目前賣的都已經是談好的價格，不太會因10月要萬物皆漲就隨便調旅費，這點可以放心。」