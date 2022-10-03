徐耀昌挺鍾東錦 藍營苗栗確定分裂？謝福弘逐漸遭邊緣化
2022年選戰在即，其中苗栗縣雖然並非六都之一，但今年縣長選戰也格外受外界關注，原因在於國民黨中央屬意農田水利會派系出身的謝福弘參選縣長，而縣議長鍾東錦也有意參選，不過黨中央卻未經初選機制，執意推派謝福弘參選，讓鍾東錦不惜違反黨紀也要參選到底。而昨（2）日晚間鍾東錦於苗栗頭份舉行造勢晚會，國民黨黨現任縣長徐耀昌也現身支持，甚至高呼「謝福弘當選苗栗會完蛋」，國民黨在苗栗縣長選戰中，分裂態勢已經相當明顯。
根據QuickseeK快析輿情數據分析顯示，近兩個多月來累積的網路聲量，鍾東錦一直都維持領先態勢；至於排名第二的則是民進黨參選人徐定禎，反倒是國民黨徵召的謝福弘，網路聲量落後鍾東錦多達7000則數。雖然謝福弘看似是國民黨名正言順徵召參選的候選人，不過從網路聲量上看來，鍾東錦似乎才更像是「代表第二大黨」的候選人。
而QuickseeK的聲量走勢圖也指出，兩個月來鍾東錦的聲量最高點落於9月8日，適逢國民黨中央開除其黨籍；至於民進黨參選人徐定禎聲量最高點，則於9月24日競選總部成立大會時，總統蔡英文與副總統賴清德都到場聲援；至於謝福弘的聲量則一直都無明顯起色，直至昨日徐耀昌在鍾東錦的造勢晚會上高呼「謝福弘當選苗栗會完蛋」，才讓謝福弘的聲量來到近兩個多月來的新高。
對於苗栗縣長選戰，雖然國民黨中央持續挹注資源，黨主席朱立倫多次下鄉輔選，甚至中央多名立委都特地前往苗栗替謝福弘拉抬選情，成效似乎仍就有限；而鍾東錦先是挟著縣議會議長的地方優勢，現任縣長徐耀昌也表明力挺，地方勢力不言可喻。
眼見鍾東錦聲勢持續看漲，國民黨方面的角色也略顯尷尬，身為黨中央正統提名的謝福弘，反倒成為支持度第三的落後者，甚至逐漸遭到藍綠邊緣化。俗話說形勢比人強，面對鍾東錦數度對外表示自己仍屬國民黨，甚至打出「一鍾原則」的棄保牌，國民黨中央要是繼續固守謝福弘、強碰鍾東錦，恐怕真的有可能讓70年藍天的苗栗縣一舉變綠地。