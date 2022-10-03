控鄭文燦論文爆抄襲　游智彬：還沒被戳破的林智堅

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游智彬指出，鄭文燦的論文主題是「中國基層選舉演變之分析-尋找民主發展的動力」，其內容大量引用大量對岸的資料，台灣的論文比對系統難以精準查核，他們透過大陸的查重系統比對結果發現高達30.27%涉嫌抄襲。
游智彬說，鄭文燦論文整段抄襲對岸的知識共享文章平台，一字不漏還不加註，這個不叫抄襲什麼叫抄襲？他並舉例：如第40頁內容沒有加註，當成自己的論述，整段抄襲2004年「從村長選舉制度和實態看中國的住民自治—以四川省調查事例為中心」一文，完全當成自己的論述。
游智彬提到鄭文燦論文造假膨風，論文224個參考文獻中，就有106個是未在論文本文或註當中出現的虛假文獻及多個重複出現的文獻。例如參考文獻第122頁期刊書目全部是虛假文獻，56至66沒有一個出現在論文本文或註裡面；碩博士論文24個僅2個是真文獻，當中1個還重複，剩下的全是假的！造假率超過50%，「這個不是學術詐騙什麼才叫學術詐騙？鄭文燦的論文就是金玉其外、敗絮其中。」
游智彬還指出，根據鄭文燦論文的所有註及參考文獻的內容格式，發現大量存在頁碼缺漏、排序錯亂、格式不統一等問題，毫無規範可言，顯然就是不同人複製貼上拼湊，嚴重懷疑鄭文燦就是找槍手代寫。例如後半段所有「國立」學校二字全部消失，極有可能後半部分是大陸的代寫槍手所寫，因為他們必須政治正確，才把國立二字刪除，而且有些學校寫全銜，有些卻縮寫。
游智彬團隊查核論文，懷疑鄭文燦論文非一人獨立完成。例如第18頁說研究重點在1979年改革開放後30年時間，但第23頁卻從1927年講起，這是同一個人的寫論文思考邏輯？又例如參考文獻第111頁中文書目15及第112頁中文書目35共出現二次！而且格式還不一樣！中文書目15沒有作者、年代及文章名，還有不知所云的頁碼，但其實這是同一篇文章及同一本書；參考文獻第112頁中文書目38及第120頁期刊書目43格式完全不一樣，標點符號也不同，書名號有些有加，有些卻沒有加，嚴重質疑是不同的人代寫才會出現這種情況。
「鄭文燦你要不要出來面對？你拿著台大碩士學位來選桃園立委、市長是不是在欺騙桃園選民？欺騙桃園鄉親？」游智彬表示，絕對不能容忍學術詐騙的人繼續上位，明天上午他將前往台大實名檢舉，希望外界看清鄭文燦的真面目。
桃園市政府新聞處長詹賀舜對此回應，鄭文燦的論文是研究中國基層民主的演變，因為無法到實地做實證研究，因此要參考很多文獻，也包括對岸的文獻，這都在正常、合理的範圍，對於格式不一致的部分也謝謝指正。