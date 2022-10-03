▲ 兩千台訂單等消化，新年式 MAZDA CX-3 / CX-5 正式抵港

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伴隨著消費者不同面向的購車需求增加，台灣馬自達同步於10月份推出「智選禮馭」專案*，讓每位入主MAZDA6的車主都能依循自身喜好需求，享有最適合的專屬禮遇，自由選擇「100萬0利率」或「五年延長保固」的購車方案，讓駕乘者在即將來臨的秋日時光，以心之所嚮擁有完美駕馭旅程。
MAZDA 6 全車系配備雙前座導流通風座椅 同級唯一
作為品牌唯一中大型房車代表的MAZDA 6始終以流線魂動的外觀與超越同級的精緻內裝獲得車主的青睞，霸氣又洗鍊的外型馳騁在蜿蜒道路上展現不凡駕馭風範。MAZDA6座艙內皆配備雙前座導流式通風座椅，舒適內裝傲視同級，讓駕乘者在秋老虎發威、天氣瞬息萬變的探遊旅程中怡然自得。在科技配備方面，MAZDA6 Sedan與Wagon兩種車型皆搭載11支揚聲器的 BOSE®環繞音響，營造無與倫比的劇院級感官響宴；便利的智慧手機連結功能更支援Apple CarPlay和Android Auto，打造人性化車室環境，兼顧駕馭樂趣與直覺操作。
2023 年式 CX-3 20S Signature與 CX-5主力車型 安全科技超值進化
根據多項統計，夜間行車的困難度與危險度相對較高，若駕駛者擁有更清晰的視野，則能有效降低事故發生率。全新到港2023年式MAZDA CX-3 20S Signature與MAZDA CX-5主力車型皆配備ALH（Adaptive LED Headlight）智慧型頭燈，根據不同行車狀況調整照明模式，幫助駕駛者在各種路況下保持清晰視野，提升駕駛者自身、對向來車以及其他用路人的安全。ALH智慧型頭燈以感應器辨識前方路況，配合車速自動調整三種光形模式：防眩遠光模式、廣角近光模式、高速模式，並可依方向盤轉向角度，提供多種照射角度，減少照明死角並強化照明距離，確保駕乘者擁有最佳的清晰視野。
i-ACTIVSENSE主被動安全科技隨伺 超越進口同級安全規格
全新到港2023年式MAZDA CX-3 與MAZDA CX-5不僅搭載ALH智慧型頭燈，更完整配置多項領先同級車款的i-ACTIVSENSE主動安全科技，包含車道偏移警示系統(LDWS)、車道偏移防止系統(LAS)、盲點偵測系統(BSM)與後車警示功能(RCTA)，其中MAZDS CX-3 20S Signature與MAZDA CX-5 主力車型更搭載 360°環景輔助系統(Around View)，完備先進的主動安全科技讓車主在夜間行駛時能全盤掌握駕駛環境。此外MAZDA CX-5 2.5T還搭載Mi-Driver駕駛模式選擇，可針對車主依不同行駛條件進行調整， AWD四驅車型提供off-road越野模式，讓駕駛者能輕鬆穿越非一般鋪裝道路或濕滑地形，不僅有效提升安全度，並同時增加操駕的穩定性，維持原價更是讓車主能輕鬆擁有超越進口同級安全規格的座駕。
魂動躍進 亮燁無瑕 MAZDA CX-5 導入全新車色「雪幻白」
繼最具品牌識別度的「晶艷魂動紅」、「鋼鐵灰」兩款匠心獨具車色後，2023年式MAZDA CX-5首度導入全新車色「雪幻白」（Rhodium White），匠塗工藝更臻完美，優雅呈現車身穿梭於光影之間的動態之美，展現猶如職人手工噴塗的細膩工法，映照出絲綢般光滑的緞面質感，使車身表面有如穿透於冰雪，閃爍著變化萬千的光輝。僅需加價一萬元即可擁有「雪幻白」MAZDA CX-5全新車色，成為秋意泛黃大地中蘊藏光芒的無暇珍珠，演繹簡約日式工藝淬鍊後的低調風尚。欲了解更多全新到港2023年式MAZDA CX-3/ MAZDA CX-5 / MAZDA6，歡迎親臨MAZDA全國展示中心預約試乘。