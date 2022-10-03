▲ Gogoro VIVA 車系慶祝銷售訂單倍增 即日起指定熱銷車享 $ 6,000 折扣

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購買 Gogoro VIVA MIX BELT 或 Gogoro VIVA XL BELT 即刻享有 $6,000 元現金折扣
Gogoro 購車優惠強勢出擊，針對兩款熱銷車型提供快閃優惠，即日起至 10/24 於全台購買 Gogoro VIVA MIX BELT 或 Gogoro VIVA XL BELT，即享 $6,000 元現金折扣優惠，消費者亦可同時選擇 36 期 0 利率方案4，輕鬆入手價即能享有獨特 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統車款帶來的安靜、低噪、平順騎乘體驗。
以桃園市為例，只要符合政府新購或汰購補助資格，可享政府最高補助 $27,300 元；「桃園防疫英雄」5 及「桃園青年輕鬆購」6 再享限時加碼原車價 5% 補助，購買指定車款且扣除政府補助後，以 Gogoro VIVA MIX BELT 為例，最低入手價直逼半價，只要 $42,681 元7。詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2022-sep-vivabeltsp/。
「四大 0 負擔」超強優惠 搭配政府高額補助
把握最佳入手時機 共同迎接電動機車黃金年代
即日起至 10/24 購入 Gogoro 旗下車款8 即可享有「四大 0 負擔」：立即體驗 0 頭款、0 資費、0 利率、0 保養的超強購車優惠。0 頭款購車9，讓您可以採取多元付款方式，多項購車方案任意選；0 資費，讓您購車即享電池資費折抵優惠，最高可享首 9 個月資費 0 元起10 (價值最高 $2,871 元)；0 利率，讓您購買 Gogoro 智慧電動機車可選擇 36 期 0 利率方案11，資金運用更靈活，減輕購車負擔；0 保養，可享有首半年保養 0 元起12，購車限時贈維修保養金 $1,000 元，養車 0 成本，輕鬆保養好安心！詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2022-sep-zerosp/。
Gogoro 銷售、服務維修量能全面提升
全台廣設「Gogoro 特約推廣站」 站點總數一年內急速成長 288%
Gogoro 在全台灣已擁有超過 50 萬位車主、622 個 Gogoro 服務中心與特約推廣站，超過 800 位 Gogoro 維修工程師投入售後服務與維修的行列，透過內部專業的技術訓練和考核，提升維修工程師的專業知識與技能，帶給消費者更縝密、更高品質的服務。Gogoro 一直不斷精進，強化前、後端顧客服務系統，透過服務顧問與技術人才的攜手合作、相輔相成，以提升顧客滿意度，致力展現全面進化的品牌體驗，2022 年服務滿意度平均達到 4.8 分（滿分 5 分）13，成果卓越。
為提升對消費者的服務便利性，Gogoro 積極拓展多元銷售與服務通路，透過「Gogoro 特約推廣站」讓更多傳統機車行加入銷售與維修電動機車的行列。與去年同期相比，今年 9 月全台 Gogoro 特約推廣站的據點數大幅成長 288%，未來隨著更多機車行成為 Gogoro 特約推廣站，將提供消費者更完善的多元銷售與維修據點。每家「Gogoro 特約推廣站」都將以顧客為核心，進行車輛銷售和保養維修等一站式服務。對消費者而言，「Gogoro 特約推廣站」將帶來更大的便利性，不僅是購買電動機車的起點 ，也是維修保養電動機車的好厝邊，更是政府推動「傳統機車行升級轉型輔導計畫」的好幫手。