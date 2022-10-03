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宏佳騰 STR 巡迴試乘 路權 / 安駕先修班開課

▲ 宏佳騰 STR 巡迴試乘 路權 / 安駕先修班開課
▲ 宏佳騰 STR 巡迴試乘 路權 / 安駕先修班開課

2GameSome - 有車賞

2022-10-03 14:25:01

滿足喜愛宏佳騰新世代油車STR民眾的熱切期盼，宏佳騰除了於全台展銷門市據點提供試乘體驗外；為提供尚未取得大型重機駕照，且有興趣體驗入門級黃牌STR民眾一個最具特色且專業的黃牌重機試駕學習管道，今（3）日宣布攜手專業安駕團隊《66傳承賽車學校》舉辦「STR 巡迴試乘 路權x安駕先修班」，陸續在台南、台中、新北三地駕訓班開課，免費傳授大型重機考照技巧及道路安全駕駛課程，邀您親身體驗STR輕巧車身的絕佳操駕感受，各地活動分上下午場共限額60名，即日起開放報名。

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滿足喜愛宏佳騰新世代油車STR民眾的熱切期盼，宏佳騰除了於全台展銷門市據點提供試乘體驗外；為提供尚未取得大型重機駕照，且有興趣體驗入門級黃牌STR民眾一個最具特色且專業的黃牌重機試駕學習管道，今（3）日宣布攜手專業安駕團隊《66傳承賽車學校》舉辦「STR 巡迴試乘 路權x安駕先修班」，陸續在台南、台中、新北三地駕訓班開課，免費傳授大型重機考照技巧及道路安全駕駛課程，邀您親身體驗STR輕巧車身的絕佳操駕感受，各地活動分上下午場共限額60名，即日起開放報名。

以兼具白牌靈活車身與黃牌路權獲市場好評的STR，這回化身最強考照體驗車，宏佳騰結合最重視騎乘安全性的駕訓班環境場地，由專業教練親自帶領學員在戶外實際進行騎乘，掌握正確的大型重機考照訣竅，親自感受STR輕巧靈活、顛覆市面上大多黃牌重機的騎乘印象。現場除可免費學習到專業安駕課程外，回饋學員熱情支持與參與，這次也誠意滿滿的準備了「品牌限量報到禮」與「互動驚喜神秘禮物」，還有「場次專屬購車優惠」及「考照補助金」，讓參與學員考取大型重機駕照後以超值優惠價輕鬆購車，盡享STR輕巧靈活享路權的駕馭樂趣

而針對想入手宏佳騰智慧電車的民眾，宏佳騰也祭出多樣化的購車優惠，即日起至10月31日購買旗艦黃牌新指標STR，享信用卡購車最高24期0利率、月付6,158元起分期購車優惠，搭配結合政府補助最高6,300元，最低只要141,500元起。

此外，新世代油車New CO-IN亦提供購車優惠方案三選一，包含「現金購車現折5,000元」、「信用卡購車最高24期0利率」月付3,867元起、與「信貸購車最高24期分期0利率」，最高現省5,000元，搭配政府補助最高6,300元，最低81,500元讓您輕鬆入手。購買Dory 125 ABS，除可享信用卡最高24期0利率等優惠外，再送總價值超過5,500元「潮流風鏡」與「造型保桿」雙重精品組。

日期

地區

活動場地

活動場地地址

10／16（日）

台南場

成功駕訓班

台南市永康區中正二街211號

10／23（日）

台中場

高速駕訓班

台中市西屯區西屯路三段81-1號

11／13（日）

新北場

大明駕訓班

新北市五股區成泰路二段183-11號

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