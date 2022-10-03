▲ 宏佳騰 STR 巡迴試乘 路權 / 安駕先修班開課

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以兼具白牌靈活車身與黃牌路權獲市場好評的STR，這回化身最強考照體驗車，宏佳騰結合最重視騎乘安全性的駕訓班環境場地，由專業教練親自帶領學員在戶外實際進行騎乘，掌握正確的大型重機考照訣竅，親自感受STR輕巧靈活、顛覆市面上大多黃牌重機的騎乘印象。現場除可免費學習到專業安駕課程外，回饋學員熱情支持與參與，這次也誠意滿滿的準備了「品牌限量報到禮」與「互動驚喜神秘禮物」，還有「場次專屬購車優惠」及「考照補助金」，讓參與學員考取大型重機駕照後以超值優惠價輕鬆購車，盡享STR輕巧靈活享路權的駕馭樂趣
而針對想入手宏佳騰智慧電車的民眾，宏佳騰也祭出多樣化的購車優惠，即日起至10月31日購買旗艦黃牌新指標STR，享信用卡購車最高24期0利率、月付6,158元起分期購車優惠，搭配結合政府補助最高6,300元，最低只要141,500元起。
此外，新世代油車New CO-IN亦提供購車優惠方案三選一，包含「現金購車現折5,000元」、「信用卡購車最高24期0利率」月付3,867元起、與「信貸購車最高24期分期0利率」，最高現省5,000元，搭配政府補助最高6,300元，最低81,500元讓您輕鬆入手。購買Dory 125 ABS，除可享信用卡最高24期0利率等優惠外，再送總價值超過5,500元「潮流風鏡」與「造型保桿」雙重精品組。
日期
地區
活動場地
活動場地地址
10／16（日）
台南場
成功駕訓班
台南市永康區中正二街211號
10／23（日）
台中場
高速駕訓班
台中市西屯區西屯路三段81-1號
11／13（日）
新北場
大明駕訓班
新北市五股區成泰路二段183-11號