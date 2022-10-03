為減少愧疚「把寵物丟動物園」！案例層出不窮 恐臨團滅
明（4）天就是「世界動物日」，藉由這個機會，臺北市立動物園要嚴肅地告訴大家，不當的棄養家中寵物，可能對其他野生動物和生態環境造成莫大的傷害。動物園的遊園須知中有一項是「禁止寵物進入園區」，這是為了避免寵物和園區動物之間潛在疾病的傳染，再次呼籲遊客不要私下帶寵物遊園，更不可以將寵物丟棄在動物園內哦！
最近生態鳥園發現一隻來路不明的桃面愛情鸚鵡，照養團隊立即設法捕捉、移出個體並進行大規模的環境清消。獸醫師也對這隻疑似被民眾棄養的鸚鵡進行檢查，篩檢重要的傳染病原；但初步釐清此個體是否帶有傳染性疫病，須耗時1-2週才能知道結果。鳥類常見的傳染病如喙羽症，可能透過病鳥的排泄物、體液及羽屑傳染，感染後常見患病鳥類出現羽毛發育不良、脫羽和羽毛變形萎縮及其他衍生的病變。居住在生態鳥園的鳥類，24小時都在大網籠內自由活動，一旦出現傳染性疫病非常容易互相傳染，因此在檢驗結果出來之前，照養團隊都十分的揪心。
臺北市立動物園曾發生多起被民眾丟棄寵物的案例，像是蠶寶寶連同飼養箱整組被擺在昆蟲館外、溫帶動物區的紅耳龜群數量莫名增加、迎賓紅鶴池冒出其他鳥類和龜類、爬蟲館戶外區被丟棄受傷的綠鬣蜥，還有包括狗、貓、免子、雞、天竺鼠、黃金鼠、白鼻心等動物，都在被棄養的名單中。兩棲類和爬蟲類動物常見的傳染病有虹彩病毒、蛙壺菌、疱疹病毒、沙門氏桿菌、分枝桿菌等，這些被棄養的動物若沒有即時發現並隔離，園內的族群就有被感染的風險，嚴重時更可能導致「團滅」。
民眾或許是為了減輕心中的罪惡感，而將寵物丟棄在動物園內，動物園得依規定將這些遭棄養的寵物交給權責單位，如臺北市動物保護處，甚至進行人道處理，以降低潛在傳染病的染疫風險。而動物園內被棄置動物的場域，生活在其中的動物都必須進行一段長時間的監控，留意是否有被感染的情形發生，才能即早發現、即時治療。
臺北市立動物園為防止寵物意外闖入獸欄之中，被園區內所飼養的動物攻擊；其次就獸醫學及流行病學的觀點而言，為避免疫病發生的可能，管制外來動物有其必要。為了防止動物與動物之間的傳染疾病造成疫情，影響園區內動物的健康，因此動物園內嚴格禁止寵物入園，也鄭重地呼籲有養寵物的民眾，要好好履行「飼主責任」，養寵物後就要完整照顧並陪伴牠的一生，愛牠請不要棄養牠，更不可以將動物帶到野外或動物園「放生」哦！（編輯：李惠婷）