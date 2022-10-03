▲ 488 萬起以 5 大編成劃分，BMW 7 系列開始預售接單

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無可比擬的超凡設計與未來科技，形塑了全新世代BMW 7系列豪華長軸旗艦的每一處細節，從絢麗璀璨的SWAROVSKI水晶鑲嵌頭燈、迎賓自動車門、BMW Individual雙色車漆、BMW環繞光幕、懸浮式曲面螢幕、車壇唯一31.3吋BMW懸浮式劇院螢幕結合後座豪華總裁座艙，乃至於車壇唯一豪華純電旗艦BMW i7，在今年6月份舉行的預賞品鑑活動更是受到眾多層峰買家的熱烈迴響。BMW總代理汎德於今(3)日宣布全新世代BMW 7系列豪華旗艦預售正式展開，預計將導入旗艦長軸車款735i Luxury、740i Luxury、740i Excellence、i7 xDrive60 Luxury與i7 xDrive60 Excellence，預售參考價為新台幣488萬元起，演繹全新世代BMW 7系列凌駕對手且超然於世的層峰之境。
全新世代BMW 7系列 超凡未來預售展開：https://mybmw.tw/NEW7
大器耀眼姿態 層峰之境刻劃未來
所謂登峰造極的豪華之境，全新世代BMW 7系列以前衛美學重新演繹，霸氣挺拔的車身輪廓，融入全新BMW飾光水箱護罩與採用SWAROVSKI水晶鑲嵌設計的光型變化智慧LED頭燈，結合有如心跳般節奏律動的「HEARTBEAT」方向燈設計，為全新世代7系列帶來栩栩如生的靈動樣貌，而達到5,391 mm的車長、厚實飽滿的車身肩線結合承襲經典的C柱Hofmeister Kink倒勾轉折、後座三角窗特殊圖騰、全車舒適隔音玻璃與迎賓自動車門，更展現了全新世代7系列位居BMW Luxury Class頂級豪華車系的榮耀之姿。此外，全新世代BMW 7系列更首度提供BMW Individual專屬雙色車漆選擇，透過俐落的車身肩線刻劃出對比感受強烈的極致美型視覺衝擊，展現全新世代BMW 7系列的不凡與磅礡大器。
以顛覆追求自我頂尖之域，全新世代BMW 7系列導入由12.3吋虛擬數位儀錶、14.9吋中控觸控螢幕所構成的懸浮式曲面螢幕搭配BMW iDrive 8.0使用者介面，並透過BMW座艙環繞光幕，將座艙照明與控制介面整合為一，而首度採用的頂級水晶內裝套件及排檔介面，更為7系列營造出更顯尊貴的座艙質感。加長至3,215 mm的軸距，不僅為全新世代BMW 7系列營造優異的空間，結合具備高達8K畫質的31.3吋BMW懸浮式劇院螢幕、5.5吋後座專屬觸控螢幕、BMW Individual Merino真皮材質、傾斜角度最高可達42.5度的後座豪華總裁座椅、Sky Lounge全景式玻璃車頂與最多達18具揚聲器的Bowers & Wilkins頂級音響系統，宛如獨立劇院的座艙空間為全新世代BMW 7系列帶來無比尊榮的後座氛圍。
BMW i7 橫空出世 奠定豪華電動長軸旗艦標竿
位居層峰，BMW不僅領航同級更持續開創，全新世代BMW 7系列不僅全面採用TwinPower Turbo直列六缸汽油引擎，更推出車壇中絕無僅有的首款豪華純電長軸旗艦BMW i7，展演BMW凌駕對手的頂尖造車工藝與創新之力。BMW總代理汎德針對燃油車型提供735i與740i兩種動力選擇，結合可額外增添18匹馬力並大幅提升舒適型與燃油效率的48V高效複合動力，前者可提供272匹最大馬力與400牛頓米的最大扭力，後者則是擁有381匹最大馬力、520牛頓米的最大扭力則於1,850rpm即可湧現，0-100km/h加速僅需5.4秒即可完成。全新BMW i7更擁有冠居同級的卓越動力表現，i7 xDrive60採用全新第五代eDrive動力科技，結合前後軸雙馬達設定與容量達105.7kWh的鋰電池組，可輸出544匹的最大馬力與745牛頓米的驚人扭力輸出，僅需4.7秒即可完成0-100km/h加速，最高續航里程更可達到625km*，為旗艦車款締造性能與節能的絕佳典範。
高超出眾的動態與駕馭感受，是BMW一貫的耀眼姿態，而全新世代BMW 7系列更是登峰造極，除了全面標配My Mode行車體驗模式切換、電子懸吊系統、前後軸自動水平氣壓式懸吊系統與整合式後軸轉向系統，在保有極致舒適狀態下更能演出BMW向來令人驚豔的駕馭樂趣與操控，特別是豪華純電旗艦BMW i7，結合前軸與後軸雙馬達設定的xDrive智慧型可變四輪傳動系統，不僅能大幅強化對應不同路況狀態下的行駛穩定性與駕控性能，藉由與奧斯卡金像獎最佳原創配樂得主Hans Zimmer合作打造的BMW純電動能音效加持之下，更為全新BMW i7帶來獨具風格且未來感足的純電旗艦樣貌，為車壇奠定豪華純電旗艦標竿。
車型
預售參考價
BMW 735i Luxury
488萬元
BMW 740i Luxury
595萬元
BMW 740i Excellence
638萬元
BMW i7 xDrive60 Luxury
655萬元
BMW i7 xDrive60 Excellence
698萬元