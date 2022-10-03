指揮中心媒體採購大砸7.9億惹議！「6大類」支出占比曝光
有媒體報導，因應新冠肺炎疫情，中央疫情指揮中心成立兩年多來，在媒體採購上花費高達7.9億，但藥物「清冠一號」研發費用卻僅2.3億元，對此，指揮官王必勝今（3）日在疫情記者會上，列出109年至111年8月底特別預算在相關執行上的耗費。
據指出，指揮中心預算中，有一筆用於媒體通路集中採購案「多元管道宣導」7.9億元，包含在每天下午2點直播的防疫記者會，以及拍攝「防疫大作戰」廣告、辦理1922民眾通報及諮詢服務中心等，但遭前國健署署長邱淑媞質疑，據《傳染病防治法》政府其實可以徵用傳播媒體頻道做防疫宣導，不必花錢買廣告，不禁直呼「難道這筆經費是用在額外置入、養網軍與粉絲專頁運作嗎？」，也提到辦理抗病毒中藥新藥研發計畫僅2.3億元。
對此，指揮官王必勝說媒體費用，整理了2年8個月相關費用、明細，但光是1922就佔了83%，其他包括記者會、防疫大作戰、疫苗接種、宣導衛教，少部分廣告及其他費用佔的很少，他強調，這些費用都是依法使用，都有合法程序跟審計單位檢查。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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