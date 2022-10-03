中市112年度總預算　歲出刪除207萬

台中市議會今 (3) 日召開定期會，針對中市 112 年度總預算案朝野協商後，決議歲出歲入照委員會意見通過，歲入預算通過數 1,409 億 8,058 萬 9 千元。歲出預算 1,504 億 8,262 萬 4 千元。新聞局部分刪除 207 萬。另外，民進黨團要求原附帶決議改為主決議，並針對預算編列、預算執行、違反財政紀律、建設推動延誤、市府執政缺失等項目另提出 24 項主決議案。民進黨團表示，無論由蔡其昌當選，或者是盧秀燕繼續連任，預算都應該秉持讓市議會監督及審查的原則，更讓市民納稅錢花在刀口上，同時創造新好未來的台中市。

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民進黨團總召江肇國表示，民進黨團提出主決議案，涵蓋軌道建設延誤，會展中心、國家漫畫館等重大建設延宕，改善空污不力，處理性平事件違法，虐兒虐童事件頻傳等；以及針對市府編列預算違反財政紀律，也提出平均地權基金繳庫數與實現數有鉅額落差，顯見執行不力或浮列歲入之嫌。

另外，交通事件裁決處 110 年度編列罰金罰緩歲入 15 億 8 千萬，而決算數 22 億 5585 萬，執行率達 142.7% ，有短編預算誤導視聽之嫌；經發局購物節不得再以追加預算方式擴增經費等。民進黨團強調，雖預算規模未有大幅調整，但民進黨團史無前例地提出 24 項主決議，且仍會秉持監督立場，持續追蹤上述各項主決議的後續情形，要求市府落實辦理。

對於，媒體是否選情樂觀才減少預算刪減數額，江肇國回應「當然有信心」，對照林佳龍與盧秀燕選舉當年刪減 3 萬 6 千元；今年度刪減 207 萬元雖然不多，但針對盧秀燕執政 4 年來的市政爭議及相關討論，都落實在主決議案中，民進黨團未來會持續監督、為市民把關。