2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中市112年度總預算　歲出刪除207萬

▲台中市112年度總預算案朝野協商後，決議歲出歲入照委員會意見通過。(圖／資料照片)
▲台中市112年度總預算案朝野協商後，決議歲出歲入照委員會意見通過。(圖／資料照片)

記者柳榮俊/台中報導

2022-10-03 14:34:17

台中市議會今(3)日召開定期會，針對中市112年度總預算案朝野協商後，決議歲出歲入照委員會意見通過，歲入預算通過數 1,4098,0589千元。歲出預算 1,504 8,262 4千元。新聞局部分刪除207萬。另外，民進黨團要求原附帶決議改為主決議，並針對預算編列、預算執行、違反財政紀律、建設推動延誤、市府執政缺失等項目另提出24項主決議案。民進黨團表示，無論由蔡其昌當選，或者是盧秀燕繼續連任，預算都應該秉持讓市議會監督及審查的原則，更讓市民納稅錢花在刀口上，同時創造新好未來的台中市。　

我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨團總召江肇國表示，民進黨團提出主決議案，涵蓋軌道建設延誤，會展中心、國家漫畫館等重大建設延宕，改善空污不力，處理性平事件違法，虐兒虐童事件頻傳等；以及針對市府編列預算違反財政紀律，也提出平均地權基金繳庫數與實現數有鉅額落差，顯見執行不力或浮列歲入之嫌。


另外，交通事件裁決處110年度編列罰金罰緩歲入158千萬，而決算數225585萬，執行率達142.7%，有短編預算誤導視聽之嫌；經發局購物節不得再以追加預算方式擴增經費等。民進黨團強調，雖預算規模未有大幅調整，但民進黨團史無前例地提出24項主決議，且仍會秉持監督立場，持續追蹤上述各項主決議的後續情形，要求市府落實辦理。


對於，媒體是否選情樂觀才減少預算刪減數額，江肇國回應「當然有信心」，對照林佳龍與盧秀燕選舉當年刪減36千元；今年度刪減207萬元雖然不多，但針對盧秀燕執政4年來的市政爭議及相關討論，都落實在主決議案中，民進黨團未來會持續監督、為市民把關。


江肇國說，蔡其昌近日民調以大幅拉近與盧秀燕的距離，落在10個百分點內，有信心在年底可以贏回台中市的執政權，相信蔡其昌也會尊重這24項主決議案。無論未來由蔡其昌當選市長或者盧秀燕連任市長，都應該深刻檢討，並且遵照台中市議會的審查與要求。

中市次世代第二波開打　限定65歲以上長者

社區音樂會　國家級演奏搬公園表演

預售屋二次施工、變更用途　中市法制局：恐是違建

中市國漫館易址　議員憂市府「無配套」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀