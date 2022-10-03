中市112年度總預算　歲出刪除207萬

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民進黨團總召江肇國表示，民進黨團提出主決議案，涵蓋軌道建設延誤，會展中心、國家漫畫館等重大建設延宕，改善空污不力，處理性平事件違法，虐兒虐童事件頻傳等；以及針對市府編列預算違反財政紀律，也提出平均地權基金繳庫數與實現數有鉅額落差，顯見執行不力或浮列歲入之嫌。
另外，交通事件裁決處110年度編列罰金罰緩歲入15億8千萬，而決算數22億5585萬，執行率達142.7%，有短編預算誤導視聽之嫌；經發局購物節不得再以追加預算方式擴增經費等。民進黨團強調，雖預算規模未有大幅調整，但民進黨團史無前例地提出24項主決議，且仍會秉持監督立場，持續追蹤上述各項主決議的後續情形，要求市府落實辦理。
對於，媒體是否選情樂觀才減少預算刪減數額，江肇國回應「當然有信心」，對照林佳龍與盧秀燕選舉當年刪減3萬6千元；今年度刪減207萬元雖然不多，但針對盧秀燕執政4年來的市政爭議及相關討論，都落實在主決議案中，民進黨團未來會持續監督、為市民把關。
江肇國說，蔡其昌近日民調以大幅拉近與盧秀燕的距離，落在10個百分點內，有信心在年底可以贏回台中市的執政權，相信蔡其昌也會尊重這24項主決議案。無論未來由蔡其昌當選市長或者盧秀燕連任市長，都應該深刻檢討，並且遵照台中市議會的審查與要求。