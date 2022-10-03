吳子嘉爆沈慧虹「求官」　競辦按鈴控告誹謗

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沈慧虹今天受訪表示，吳子嘉散布子虛烏有的謠言，不僅傷害她個人，更是帶頭選舉惡質風氣，也傷害民主機制；她也指出，高虹安持續利用媒體名嘴造謠，學歷歧視、網路霸凌，抹黑造謠這些負面文化，「難道就是妳要帶給新竹市的願景嗎？」
「吳子嘉先生在提不任何具體、可信的證據下，公然誹謗沈慧虹，指涉沈慧虹向柯文哲求官。」劉康彥說，這明顯是吳子嘉為了拉抬高虹安選情所散佈不實謠言，今天以非常嚴肅的心情正式向吳子嘉提告，希望遏止惡質選風。
律師林家琪表示，吳子嘉先生在10月1日晚間在新竹市以演說方式，講述沈慧虹在今年2、3月間拜會柯文哲市長，並同意擔任十二職等的參事。這個言論嚴重影響沈慧虹名譽和政治形象，為了新竹市長選舉的公正性，所以對吳子嘉提告違反選罷法104條散布不實之罪，以及刑法310條誹謗罪。
據了解，吳子嘉於日前長達 7、8 分鐘的演講過程，起頭便稱「爆料」，並具名指出時任新竹市副市長的沈慧虹，因為市長林智堅即將離開新竹，沈慧虹必須為自己謀求下一份工作，因而烙跑前往台北市府謀求新職。吳子嘉更一再稱自己已經查證、不怕刑事追訴，還高喊「沈慧虹來告我啊！」目的無非在使人誤解沈慧虹無心建設新竹、打算叛逃其他縣市，進而達到抬高高虹安選舉聲勢的目的。
劉康彥也指出，當天名義上是媒體開講，實際上就是高虹安本人的造勢大會，現場諸多惡意攻擊的言論，高虹安沒有制止那些充斥全場惡意攻擊的言論，把這種選風帶來新竹，高虹安必須負起全責，應該向新竹市民公開道歉。從選戰至今，高虹安一連串種種失言、失態，脫序的言行，證明她完全沒有擔任新竹市長的格局和氣度。