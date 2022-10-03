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閃亮亮出寫真遭酸「看光了還拍」　心疼林襄深陷整形疑雲

▲閃亮亮（蕭芷渲）接受《娛樂壹級棒》專訪，左為沈泳吟。（圖／壹新聞提供）
▲閃亮亮（蕭芷渲）接受《娛樂壹級棒》專訪，左為沈泳吟。（圖／壹新聞提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-10-03 15:00:06

「紅豆餅女神」閃亮亮接受《娛樂壹級棒》專訪，走過性愛影片外流風波，閃亮亮改名「蕭芷渲」重新出發，並推出個人寫真電子書，作品大方展現甜美笑容和魔鬼身材，不過仍遭到網友攻擊，認為「都已經被看光，為何還要出寫真」，加上師姐林襄最近也深陷負面風波，她決定透過節目，勇敢替自己和師姐發聲。

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▲閃亮亮擁有亮麗外型，被封為「紅豆餅女神」。（圖／莉奈文創提供）
▲閃亮亮走過性愛影片外流風波。（圖／莉奈文創提供）
節目主持人沈泳吟特別規畫「包包開箱」單元，請女神甩開偶包嘗試大聲「叫賣」，讓觀眾看到蕭芷渲不同的一面，蕭芷渲也錄製招牌單元「男友視角」，對著鏡頭放送超強電力，令人心臟爆擊。談到新發行的數位寫真，蕭芷渲開心表示目前已賣破1萬大關，她再次澄清，過去的性愛影片外流，並非經由自己同意，而這次作品是很樂意被看到的，也是團隊的心血結晶，與之前狀況不同。

林襄因近日人氣暴漲，深陷2次發育、薄紗兔女郎外流片等風波，同樣擁有E罩杯好身材的蕭芷渲認為，女生表現性感的同時，也可以有健康、陽光的一面，多個面向共存並不衝突，「在所有啦啦隊女神中，自己最喜歡同門師姐林襄，因為林襄私下個性很溫暖，常常會對身邊的人問候關心。」言談間，透露2人惺惺相惜之情。經紀人透露，林襄工作已經滿檔排到年底，就連蕭芷渲也是邀約不間斷，如今揮別舊名閃亮亮，數位寫真也繳出漂亮的成績單，蕭芷渲承諾自己不會再因酸民攻擊而落淚，努力走出低潮重新出發。

▲林襄推出寫真書《與你襄愛》日文版，還以日文問候粉絲。（圖／翻攝自林襄FB）
▲林襄近來深陷2次發育、薄紗兔女郎外流片等風波。（圖／林襄臉書）

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