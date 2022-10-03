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300億元擴大租金補貼今起撥款！14.9萬戶快去刷存摺

▲行政院長7月1日開辦「300億元擴大租金補貼專案」，第一波合格戶從今日起陸續撥款，營建署提醒民眾，所有補貼都會以撥款入帳方式，不會要求民眾操作ATM或網址領取，切勿受騙。（圖／NOWnews資料照片，記者王敏旭攝）
▲行政院長7月1日開辦「300億元擴大租金補貼專案」，第一波合格戶從今日起陸續撥款，營建署提醒民眾，所有補貼都會以撥款入帳方式，不會要求民眾操作ATM或網址領取，切勿受騙。（圖／NOWnews資料照片，記者王敏旭攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-10-03 15:06:43

今年7月開辦的「300億元擴大租金補貼專案」，申請成功的民眾將於今（3）日起陸續撥款至合格戶指定的帳戶，營建署提醒民眾，刷存摺時帳戶存摺摘要會顯示「行政院發」字樣。「300億元擴大租金補貼專案」補助一律採取撥款入帳，政府絕不會要求民眾前往操作ATM或用網址連結領取，留意詐騙簡訊與電話千萬別受騙。

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營建署表示，從今年7月1日受理申請至今，合格戶達到14萬9136戶，首波核定戶會在今日撥款，按月補貼至明年9月。部分舊戶因為尚未回復試算結果意願、租約到期未補新租約、未附存摺等因素，無法如期納入首波入帳戶，提醒民眾儘速回復意願或補正相關資料予承辦人員，以保障自身權益。

營建署強調，無論是否符合資格者，都會以紙本公文通知申請人。由於申請戶數已突破29萬戶，相較於去年16萬戶，增加將近2倍，因案件審查是依申請日期先後依序辦理，原則會先審查第一梯次（7至8月）申請案件，再審查第二梯次（9至10月）申請案件。

第一梯次申請合格戶將依審查進度於10月底前分批完成第1期款核撥；如有少數未及撥款者，會在11月補撥10月、11月共2個月的租金補貼；第二梯次申請的民眾，則預定於12月依審查進度分批開始核撥，請尚未接獲審查結果的民眾，耐心等候，並可利用300億元中央擴大租金補貼線上申請系統的「進度查詢」確認進度。

為協助更多的租屋族群能減輕租屋負擔，日前已公告延長受理時間至今年10月31日下午5時止，線上申請只要檢附租賃契約、存摺封面即可申辦，請有需要的租屋族加緊申請腳步，把握機會申請。為加速審查及減少補件情形，營建署提醒，租賃契約請至少提供雙方簽名的第一頁及最後一頁，並留意雙方身分證字號等基本資料是否都已記載清楚，如有塗改處，務必蓋章。並應由承租人提出申請，不得由保證人提出申請。

如有申請資格問題，可先至「300億元中央擴大租金補貼專區」查詢，或撥打諮詢專線02-7729-8003或02-87712345轉2洽詢。

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