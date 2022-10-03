外國交換生「觀選員」　體驗議員行程選舉文化

台中市議員張家銨今 (3) 日身邊多了兩位「外國觀選員」，是來自丹麥及德國的扶輪社交換學生，於上月來台灣學習，也因年底將迎來台灣的地方選舉，希望能夠體驗市議員的一日生活以及感受臺灣特殊的選舉風貌。

我是廣告 請繼續往下閱讀

張家銨表示，自己參與大肚扶輪社多年，社團的宗旨強調社員之間共同成長，服務及回饋社區，也期望培養新世代的國際觀。因此社員們平時就會透過自身各個職業類別，帶領學生認識不同職業。自己過去就曾帶著扶輪社的扶少團到市議會參訪，而此次的交換學生計畫也是扶輪社的長期執行的計畫之一，透過臺灣與其他國家的學生交換，期望能培養新世代年輕人的國際觀。

張家銨提到，這兩位 16 歲的交換學生，女生江凱琳來自丹麥，男生林志穎來自德國。今是第一次帶著他們一起跑行程，除了體驗議員的「一日生活」，也帶著他們看臺灣地方的選舉特色。特別選今也是因為行程多元，像是站路口拜票、公祭、臺中市小黃公車新路線記者會、蔡其昌市長候選人競選總部後援會的成立、地方社區的餐會、議會開會審預算等活動，可以說概括議員的日常和競選時的行程都參與到了。

交換學生江凱琳說道，對於今早的站路口印象深刻，過去有從書上看到臺灣候選人會站在「肥皂箱」宣講的照片，能親眼看到並更深入了解其對臺灣政治過去民主活動的歷史，感到很特別也興奮能參與其中。

交換學生林志穎也表示，他發現台灣的選舉文化也和德國不太一樣。在德國是以投黨為主，不論是個別候選人要呈現自己的特色來爭取選民支持，還是張貼布條、看板等，都是很有別於自己故鄉的選舉方式。