靠「女力」重振事業！女代父當社長　奪日本商旅龍頭

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但東橫inn才成立20年，2006年時就遇上了嚴重的經營危機。當時西田憲正為了追求空間最大利用率，親自下令在多間分店違法改造建築構造，將房間增建於身障者停車位上，甚至虛報容積率，即使召開記者會，西田憲正仍理直氣壯為自己辯護，甚至表示「為了殘疾人士設置的專用客房，一年只有1至2個人住宿過，到最後也是變成倉庫、儲藏室」，引起世人非議。
緊接著2008年，除了被雷曼兄弟風暴所造成的金融危機影響之外，東橫inn有因為污水處理不當，而影響了公司名譽，另外在2011年發生東日本大地震後，位於重災區包括福島縣、宮城縣、岩手縣和茨城縣的分店要求住宿旅客簽署放棄損害賠償書，不對飯店因震災而缺水、停電等造成損失興訟提出損害賠償。因而被認為違反消費者契約法，因而被輿論包圍。
幾乎年年爆發不同危機，東橫inn可說是已經陷入四面楚歌的局面。此時已經從職場退出、嫁到德國的黑田麻衣子眼見父親創立的飯店陷入極大危機，便主動爭取回到日本，擔負起公司重建的重責大任。雖然黑田麻衣子當時對著東橫inn的員工說「我回來當公司的社長」，但她的心裡完全不知道怎麼做，即使曾經在飯店工作過兩年，但是對他來說飯店的業務完全都是陌生的。
黑田麻衣子曾坦言，連她自己都覺得會接下父業很不可思議，因為在她小時候，西田憲正為了工作常常晚歸、暴怒，也讓黑田麻衣子對於父親以及他的工作一直有著很深的排斥感。儘管有在飯店的工作經驗，黑田麻衣子在「飯店管理」業務上，卻像是「幼幼班」孩子，黑田麻衣子回憶當時道「還記得第一次跟2百多家飯店的總經理開會，我當時甚至不知道飯店稼動率與成本之間的差異在哪裡，總經理聽到這些問題，臉上的表情讓我到現在都印象深刻。」這些總經理們更對於黑田麻衣子抱持著疑問，質疑她是不是真的能帶領公司從危機中站起來。
黑田麻衣子在2012年正式成為東橫inn的社長，她便著手進行重振第一步，調整飯店內人事結構。黑田麻衣子想起父親最初創立東橫inn時，希望商務旅館像日本料理店一樣，能讓人有賓至如歸的感覺，於是找來老家附近日本料理店的老闆娘來當總經理，才一改過去日本商旅給人陰暗老舊的印象。因此黑田麻衣子認為，要讓東橫inn做出市場區隔性，就必須大量任用女性員工。
黑田麻衣子的想法是，要把打造成讓商務客感覺像是第二個家的場所，但又必須能夠以優惠的價格提供服務，那麼在軟硬體的一些小細節上盡量發揮巧思便是重要的關鍵所在，而女性擁有的細心特質，以及經常會將工作場所當作是自己的家中一樣打理的習慣，無疑便是最適合這項工作的人選。
黑田麻衣子表示，「當我跟許多銀行往來之後發現，銀行有很多女性員工的能力遠遠比男性的支店長優秀，但是他們卻很少可以有擔任重要職位的機會。」在日本社會普遍風氣認為，女生難以承擔重責大任，導致許多女性也缺乏事業野心。
因此，在黑田麻衣子在僱用女性職員的時候，會同時詢問是否有擔任領導人的意願，藉此鼓勵女性員工在工作上勇於表達自己的意見，並且嘗試擔負起更重要的責任。在黑田麻衣子的領導之下，東橫inn的飯店總經理超過9成以上都是女性，引起外界關注。
黑田麻衣子指出，女性工作時往往比男性加倍努力，也比較細心。她們從女性視角對內協調內部作業，對外站在住客的角度強化住房機能。東橫inn的「娘子軍團」平均年齡48歲，且堅持僱用沒有沒有飯店經驗的人，黑田麻衣子表示「因為只有她們，才能讓住客有回到家、放輕鬆的感覺」。
現在東橫inn不僅在國內積極擴點，分店多達約300家，僅剩高知縣尚未展店，另外在韓國、柬埔寨、菲律賓、德國、法國、蒙古也設有分店。東橫inn住房率更是經常保持在8成以上，還曾經在2015年5月2日至3日間，達成所有分店全部客滿，並獲得金氏世界紀錄認證的罕見成績。黑田麻衣子將「女將的迎客之道」推向全世界，靠著娘子軍的協助，擺脫經營危機，更挺過新冠肺炎疫情，奠定日本商旅龍頭地位。