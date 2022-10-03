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米砂砸天價開拍台版《慾罷不能》！7男7女共處「禁慾營」

▲米砂宣布將開拍台版《慾罷不能》，掀起大家討論。（圖／翻攝自米砂IG）
▲米砂宣布將開拍台版《慾罷不能》，掀起大家討論。（圖／翻攝自米砂IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-03 15:27:272022-10-03 15:51:46

台灣人氣網紅「老濕姬」米砂，因大膽的作風和熱愛討論尺度邊緣的性話題，廣受許多粉絲喜愛，即便現在是一名上班族，但她仍一邊持續投入台灣成人產業，並擔任AV監製參與拍攝，沒想到繼《魷魚遊戲》後，這次竟然要拍攝台灣版的《慾罷不能》，瞬間掀起熱議。

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米砂昨（2）日晚間在IG限時動態上分享，3日就要去拍攝頻道新企劃「台版《慾罷不能》」而且斥資高達300萬的製作費用，不僅包下整個度假村，還請來7男7女一同參與「禁慾營」。

▲米砂宣布將開拍台版《欲罷不能》，掀起大家討論。（圖／翻攝自米砂IG）
▲米砂表示，這次企劃斥資300萬，不僅包下整座渡假村，更請來7男7女演出。（圖／翻攝自米砂IG）
米砂坦言，雖然這次又是一個燃燒經費的企劃，但她一想到現場7個男生就超級興奮，也讓一旁的老公有些無語。另外，有關米砂7月談到籌辦成人動漫展的事情，也有了好消息，入場票即將完售，「原本還想說4000張票應該賣不完吧，畢竟第一次辦也沒啥人氣」，也讓她開心承諾，「我們會想一些有趣的流程，給來玩的大家的。」

據了解，《慾罷不能》是英國一部真人電視約會實境節目，並請來10位情場玩咖，去拋開「一夜情」的想法，和異性們在一座島嶼度假別墅好好相處，如果過程中出現任何的性接觸，就會被罰款減少獎金，而該節目也成功在Netflix上創造話題。（編輯：詹鎰睿）

▲米砂表示，這次企劃斥資300萬，不僅包下整座渡假村，更請來7男7女演出。（圖／翻攝自米砂IG）
▲米砂也透露，成人動漫展票即將完售，會努力帶來有趣的活動給大家。（圖／翻攝自米砂IG）

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