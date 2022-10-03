2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

10/10國慶焰火故宮南院西側登場　結合無人機、水舞光雕

▲今年國慶焰火辦在嘉義故宮南院西側，預計投放超過2萬5000發焰火彈升空。（圖／翻攝翁章梁臉書）
▲今年國慶焰火辦在嘉義故宮南院西側，預計投放超過2萬5000發焰火彈升空。（圖／翻攝翁章梁臉書）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-03 15:26:27

民國111年國慶焰火即將在10月10日晚上7點半，於嘉義縣故宮南院院區外西側正式登場，也是睽違18年再度於嘉義縣登場。屆時將有超過2萬5000發焰火彈升空，預計施放時間達到45分鐘，並結合無人機、水舞光雕與交響樂團跨媒介演出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
嘉義縣政府今舉行111年國慶焰火記者會，國慶籌備委員會主委游錫堃、秘書長陳宗彥、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文等人出席響應。

翁章梁致詞表示，國慶焰火到嘉義，對嘉義人來說充滿歡喜也具有光榮感，當天很多人會來，是嘉義縣政府盛事，因此團隊也戰戰兢兢，盼做好所有準備，讓遊客能夠賓至如歸。翁章梁提到，感謝陳宗彥為此次焰火活動來嘉義多次會勘，討論籌備、歌曲選擇與音樂搭配等種種事項。

翁章梁指出，國慶煙火18年前曾在嘉義縣放過，那時陳明文還在擔任縣長，是第一次國慶焰火到嘉義放，所以很多在地人內心都莫名感動，因此也要特別感謝陳明文。

陳明文表示，18年前嘉義首次放國慶焰火，當時也是在故宮南院施放，這次回來嘉義辦，相信未來會更好，「18年後的嘉義已經不一樣了」，盼這次透過國慶焰火行銷，讓全國民眾更認識嘉義。

游錫堃說，嘉義有阿里山、玉山、嘉南平原等景點，這次又有國慶焰火，大家一定要來看。他強調，不只有光雕水舞，還有2萬5000發45分鐘的焰火，這實在很難得，一定要來參加，盼活動辦成並在國際上出名，「不來可能遺憾終生」。

嘉義縣政府表示，今年將有精彩水舞秀及無人機群飛搭配演出，可說是雙十節的重頭戲，萬發花火沿天施放，施放時間更是一年活動中最長的一場，「本次活動場地約100公頃，可容納27萬人」，並自下午2點開始，故宮南院太子大道一側設有400個攤位，想逛市集民眾可提前到場。

另外，嘉義縣政府也提醒，除在高鐵嘉義站設有專有服務櫃台外，在國立故宮博物院南部院區及縣治特區周邊，總共設置11站服務站，大型服務站備有輪椅借用，也提供簡易醫療站、相關活動諮詢、交通指引，且備有提供交通措施及國慶焰火官網QR CODE掃碼，另故宮南院北側、太子大道第一島、本活動之東轉運站、南轉運站等4站也提供娃娃車借用服務，但不提供寄物及保管寵物。
 

雙十國慶連假「20條魔王路段」曝！替代方案、優惠一次看

國慶連假避塞車　高公局規劃替代道路搶先看

國慶晚會辦在桃園　10/9下午4點半開放民眾自由入場

高鐵國慶訂票達30萬張！官網增安心乘車專區

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀