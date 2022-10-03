10/10國慶焰火故宮南院西側登場　結合無人機、水舞光雕

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翁章梁致詞表示，國慶焰火到嘉義，對嘉義人來說充滿歡喜也具有光榮感，當天很多人會來，是嘉義縣政府盛事，因此團隊也戰戰兢兢，盼做好所有準備，讓遊客能夠賓至如歸。翁章梁提到，感謝陳宗彥為此次焰火活動來嘉義多次會勘，討論籌備、歌曲選擇與音樂搭配等種種事項。
翁章梁指出，國慶煙火18年前曾在嘉義縣放過，那時陳明文還在擔任縣長，是第一次國慶焰火到嘉義放，所以很多在地人內心都莫名感動，因此也要特別感謝陳明文。
陳明文表示，18年前嘉義首次放國慶焰火，當時也是在故宮南院施放，這次回來嘉義辦，相信未來會更好，「18年後的嘉義已經不一樣了」，盼這次透過國慶焰火行銷，讓全國民眾更認識嘉義。
游錫堃說，嘉義有阿里山、玉山、嘉南平原等景點，這次又有國慶焰火，大家一定要來看。他強調，不只有光雕水舞，還有2萬5000發45分鐘的焰火，這實在很難得，一定要來參加，盼活動辦成並在國際上出名，「不來可能遺憾終生」。
嘉義縣政府表示，今年將有精彩水舞秀及無人機群飛搭配演出，可說是雙十節的重頭戲，萬發花火沿天施放，施放時間更是一年活動中最長的一場，「本次活動場地約100公頃，可容納27萬人」，並自下午2點開始，故宮南院太子大道一側設有400個攤位，想逛市集民眾可提前到場。
另外，嘉義縣政府也提醒，除在高鐵嘉義站設有專有服務櫃台外，在國立故宮博物院南部院區及縣治特區周邊，總共設置11站服務站，大型服務站備有輪椅借用，也提供簡易醫療站、相關活動諮詢、交通指引，且備有提供交通措施及國慶焰火官網QR CODE掃碼，另故宮南院北側、太子大道第一島、本活動之東轉運站、南轉運站等4站也提供娃娃車借用服務，但不提供寄物及保管寵物。