舊iPhone電量顯示也回歸了！iOS 16.1「5大更新」總整理

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根據外媒9to5mac進行的調查，有5成的用戶喜歡電池百分比功能，可以直接的了解目前手機的電量，但有機型限制，包含mini系列的iPhone 12 mini、iPhone 13 mini，以及更早的iPhone XR、iPhone 11並不在電池百分比支援名單內。但之後更新到iOS 16.1就有了，讓電量顯示真正的全面回歸。
更新2：內容貼上允許Bug(已經修復)
在第一波的iOS 16上有著嚴重授權提示錯誤，當用戶複製文件內容後並貼上，在貼上時系統每一次都會詢問「是否允許貼上」，意味要貼上10次就需要操作10次，原本可能需要等到iOS 16.1才能被修復，但日前該問題已經獲得解決。
更新3：iPhone 14 Pro系列鏡頭抖動
有部分iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max的用戶發現，當使用第三方 App 打開相機時，如 Snapchat﹑TikTok﹑Instagram 等，3鏡頭會出現震動，以及發出噪音。根據國外媒體向官方求證，Apple承認並將會再iOS 16.1上進行修復。
更新4：調整桌面設定
更新到新版本後，鎖定桌面功能按下自訂後，會出現「鎖定畫面」和「主畫面」選項，可以快速的調整想要的鎖定螢幕時的畫面以及解鎖後的桌面圖片。
更新5：截圖編輯後位置改變
在iOS 16.1測試版中發現，當截圖並且進行編輯按完成後，原本的儲存選擇會直接出現在「完成」選項的下方，大約在畫面左上方的位置，方便在編輯後直接選擇儲存的選項，而iOS 16版本是出現在畫面的下半段螢幕的地方。
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