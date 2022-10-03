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舊iPhone電量顯示也回歸了！iOS 16.1「5大更新」總整理

▲iPhone mini用戶更新到iOS 16.1後也能開啟電量百分百功能。(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone mini用戶更新到iOS 16.1後也能開啟電量百分百功能。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-03 16:17:15

美國蘋果公司(Apple Inc.)日前正式推出最新作業系統iOS 16，很快的iOS 16.1也即將登場，近幾週陸續推出Beta版，《NOWnews今日新聞》實測iOS 16.1Beta版後，整理5大實用更新。像是iOS 16很實用的電量顯示功能，但小螢幕的mini或是XR系列機種不提供此功能，引發不少反彈，但在後續的Beta版看到已經有支援。另外，複製貼上功能也讓第一波更新的果粉很生氣，因更新到iOS 16後想要貼上，每一次都會出現「允許貼上」的選擇，必須按下允許才會貼上，頗為干擾，但近日發現已經修復了！快來看看這5大實用更新有哪些內容。

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更新1：電量顯示大家都有！

根據外媒9to5mac進行的調查，有5成的用戶喜歡電池百分比功能，可以直接的了解目前手機的電量，但有機型限制，包含mini系列的iPhone 12 mini、iPhone 13 mini，以及更早的iPhone XR、iPhone 11並不在電池百分比支援名單內。但之後更新到iOS 16.1就有了，讓電量顯示真正的全面回歸。

更新2：內容貼上允許Bug(已經修復)

在第一波的iOS 16上有著嚴重授權提示錯誤，當用戶複製文件內容後並貼上，在貼上時系統每一次都會詢問「是否允許貼上」，意味要貼上10次就需要操作10次，原本可能需要等到iOS 16.1才能被修復，但日前該問題已經獲得解決。

▲iOS 16.1實測(圖／記者周淑萍攝)
▲第一版本的iOS 16.1出現授權Bug，日前以經修復。(圖／記者周淑萍攝)
更新3：iPhone 14 Pro系列鏡頭抖動

有部分iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max的用戶發現，當使用第三方 App 打開相機時，如 Snapchat﹑TikTok﹑Instagram 等，3鏡頭會出現震動，以及發出噪音。根據國外媒體向官方求證，Apple承認並將會再iOS 16.1上進行修復。

更新4：調整桌面設定

更新到新版本後，鎖定桌面功能按下自訂後，會出現「鎖定畫面」和「主畫面」選項，可以快速的調整想要的鎖定螢幕時的畫面以及解鎖後的桌面圖片。


更新5：截圖編輯後位置改變

在iOS 16.1測試版中發現，當截圖並且進行編輯按完成後，原本的儲存選擇會直接出現在「完成」選項的下方，大約在畫面左上方的位置，方便在編輯後直接選擇儲存的選項，而iOS 16版本是出現在畫面的下半段螢幕的地方。

▲iOS 16.1實測(圖／記者周淑萍攝)
▲iOS 16.1截圖並編輯完成後，儲存選擇的位置出現改變。(圖／記者周淑萍攝)
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