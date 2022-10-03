名家論壇》鈕則勳／雙安勝率高　蔣萬安與高虹安倒吃甘蔗

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不論是前份民調調查區間9月16日到20日，還是後一份民調9月13日至19日的調查區間，媒體人周玉蔻質疑蔣萬安身世的話題已在媒體上發酵，但從民調結果來看，蔣的支持度並未受影響，都是第一。當然有可能是因為這類話題並非是檢驗蔣萬安能力的市政議題，而是類似八卦議題，民眾根本不會藉以作為是否支持蔣的依據 ; 退一步說，就算當年蔣孝嚴有緋聞，和蔣萬安要選台北市又有什麼關係？綠營及側翼不斷攻堅與市政不相關的議題，難道當中間選民是「塑膠」不會判斷、不會反感？難道不知攻堅到了極限，反而會讓選民產生對蔣萬安的同情？
蔣萬安支持度拉高，當然也和攻堅陳時中當指揮官時疫苗採購的問題有關，畢竟碰到這問題，阿中仍以指揮官時的態度，想四兩撥千斤地將問題揮走，完全不符合候選人應面對嚴格檢視的負責態度，反而讓中間選民看到了他逃避檢視的詭辯，當然無法獲得其青睞。至此，阿中人設崩壞不利拓展年輕票源，又無法發揮指揮官—沈著、穩定、抗壓性強、善處理危機的人設元素，進取中間選票，落得進退失據的窘境。現今阿中又為了化解親綠媒體人助攻所產生的爭議，只能定調與政策無關的攻防不介入、與選舉無關的人不攻擊、不會操作媒體第四權等「三不」，畢竟他無法調整步伐、穩住局勢，恐怕就看不到蔣萬安的車尾燈了。
再來看高虹安，針對綠軍對她論文的質疑，其危機處理確實到位，不僅親自上陣回應即時處理，更有辛辛那提大學的證明做背書，說服力強 ; 即使被質疑她提到中華大學夜間部等相關論述，她也願展現同理心快速道歉，讓其學生會接受。而後對民進黨要求資策會提供相關資料，高也快速回應並反批民進黨團不是法院、更不代表立法院，「完全是未經正當程序的粗暴政治動作」，更直斥這是「抹黑一條龍」，從媒體、側翼、綠營政治人物到民進黨團，都是為了新竹市長選舉，才發動連波攻勢。
針對柯建銘指控其「花公帑讀博士」，高也迅速地提出三點論述反擊，直球對決，包括當年博士進修申請的半年期國際人才培育補助，預算都是來自於資策會的業務盈餘，進修學費更是自掏腰包，她更怒批「民進黨和柯建銘沒有下限嗎？」除了火力猛之外，高的思維縝密、邏輯清楚，面對綠軍一連串的攻擊指控，高虹安在攻防也有理有節，不僅未必失分，反而可能還有拓展選票的機會，原因很簡單。
首先，針對民進黨近來的選舉操作，不論是從黨主席蔡英文針對林智堅論文抄襲事件下令全黨挺林智堅，還是可能侵犯言論自由的『數位中介服務法』本來打算立法，再到近期治安事件頻傳，其實都挑戰了民眾對民進黨忍耐的底線，但是作為最大在野的國民黨根本無法對民進黨進行有利的制衡，是以當民眾看到民進黨傾全黨之力欲碾壓高虹安，但卻看到她頑強地與綠軍進行直球對決，這樣的意志與對抗威權的戰力，當然能夠讓中間選民眼睛為之一亮。
其次，針對民進黨對高虹安的碾壓式操作，只要有愈來愈多的理性中間選民覺得超過比例原則，質疑綠軍「人格毀滅」式的選舉操作，痛恨側翼抹黑攻擊到無限上綱，勢必就會對高虹安產生明顯的「受害者症候群效果」，更有助其累積同情票，無怪乎連科技大老宣明智都力挺且慨嘆「抄襲怎麼會扯到她身上」。而從幾波民調數據中也能清楚發現，高虹安支持度都第一確實有其脈絡 ; 如中廣與蓋洛普徵信於9月13至21日針對新竹市所做的民調，高虹安以26.01%領先沈慧虹的18.22%與林耕仁的14.25%。壹蘋新聞網於9月20日進行網路民調，高虹安支持度82.4%大勝沈慧虹的16.4%及林耕仁的1.2%。
深入來看蔣萬安及高虹安的形象與人設，多被認為是中規中矩、正派且具專業的政治新星，欲爭取百里侯職務強化為民服務，從沒有用不正當的方式或奧步來搏上位，卻受到競爭對手陣營或側翼不成比例的攻擊或質疑，民調不跌反升，就可清楚知道，廣大理性中間選民與仍抱持良善價值的台灣多數民眾對於日益惡化、甚至已反胃的選舉，心中仍有一把公平正義的尺，來替社會做最後的把關。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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