AIT遊說彩券系統標案？外交部：僅轉參考資料無施壓
中國信託商銀取得第五屆公益彩券發行機構資格後，上周公告電腦技術廠商招標，由於商機龐大，傳出美國在台協會（AIT）官員為此拜會主管彩券的財政部國庫署，「介紹」其中一家有美商背景的IGT，國庫署事後把資料轉給中信銀「參考」。外交部今（3）日澄清表示，僅轉參考資料，並未施壓。
外交部今日下午發布新聞稿表示，有關特定媒體在今日以頭版頭條方式，惡意醜化美國相關做法，並指稱台美友好關係是靠利益及價格維繫等；對特定媒體捕風捉影、無中生有，且惡意醜化我國政府及台美關係的偏頗報導與不實評論，外交部表達高度遺憾並予譴責。
外交部表示，有關本案的始末，國庫署及美國在台協會均已明確回應，說明相關做法為正規的商業往來，各國政府倡導其本國廠商，促進兩國投資及貿易往來實屬自然，且機構間轉交參考資料沒有涉及施壓問題，更不會干涉或決定技術廠商的遴選作業。
外交部強調，近年來在外交人員及全民的共同努力下，已經讓世界各國看到台灣在國際社會的貢獻與價值，進而願意與台灣深化關係。在中國極權政體對外擴張侵逼時，理念相近國家願意挺身而出，堅定捍衛台海維持現狀、支持台海和平穩定。然而很遺憾，特定媒體卻與境外敵對勢力合流，一再針對我國與國際夥伴間的關係捕風捉影，惡意杜撰偏頗報導，企圖誤導視聽、分化台灣社會、醜化台美友好關係。
外交部指出，近月來特定媒體進行斑斑惡質報導包括：抹黑美國捐贈我國亟需的疫苗、醜化聘用公關推動台美關係、扭曲美國會議員訪台旨在推銷、企圖製造美國介入我國公益彩券進行關說與施壓的假象等。相關惡質媒體不僅抹煞政府及全民長年的努力、企圖詆毀政府公信力及國際友人的支持，且與對岸論調一搭一唱，居心叵測。
外交部痛批，國內特定媒體持續以片面資訊及移花接木手法，杜撰扭曲報導，醜化台灣對外關係，無視外交部及全體同仁推動外交工作的努力與實質成果，令人深感痛心。