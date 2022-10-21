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我是首投族／大選倒數！台大生認陳其邁能保住綠地

▲徐偉庭認為，「高雄市就陳其邁穩贏吧，柯志恩如果要贏會比較辛苦，畢竟綠營扎根比較久，基本盤比較多」。（圖／讀者提供）
▲徐偉庭認為，「高雄市就陳其邁穩贏吧，柯志恩如果要贏會比較辛苦，畢竟綠營扎根比較久，基本盤比較多」。（圖／讀者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-10-21 08:30:00

距離大選剩將近一個月的時間！各個政黨候選人也如火如荼的進行造勢，而隨著近年政治參與年輕化的趨勢，首投族們又是如何看待這次縣市首長、地方議員選舉呢？台大政治系公共行政組二年級生徐偉庭接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，其實在雙北市之外，地方選戰並無太大的變化，以自己的家鄉高雄來說，應該還是綠營陣地。

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徐偉庭是高雄大寮、林園區的選民，也是這次大選的首投族，他觀察，以選舉熱度來說，最明顯的南北差異就是一到選舉季節，「布條和旗竿就會特別的多，兩個街口就會看到一個布條」，另外以地方選戰來說，很多議員還是喜歡用疏通排水管、防洪、鋪柏油路之類的建設作為自己的政績，「到選舉季會很明顯看到這個狀況，沒什麼創意」，總體來說，議員要當選還是要靠選民認不認識你，不管是哪一個政黨政見都還是其次。

若觀察選民結構，徐偉庭指出，北漂的青年還是很多，會參加政治造勢或是政治活動的還是以中年選民為主，不過畢竟是大選，相信青年都會願意返鄉投票，縣市長大選的熱度會比公投來的好一點，不過是不是真的那麼認識自己選區的議員候選人就不一定了。

以市長大選來說，徐偉庭認為，「高雄市就陳其邁穩贏吧，柯志恩如果要贏會比較辛苦，畢竟綠營扎根比較久，基本盤比較多」，就算在防疫期間陳其邁有一些負面聲音，但畢竟現在疫情已經趨緩了，大家的仇恨心態比較淡化了，最後還是會回歸到藍綠對戰，「不過近幾年民進黨的民調相較以前來得低一些，近幾年因為疫情關係，大家對於政府的信任度比較差一點，而且還是會存在『換人做做看』的心理」。

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