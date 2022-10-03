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小S當年獨自赴美追愛　見許雅鈞「貼心舉動」點頭就嫁

▲小S（左）分享情定許雅鈞（右）原因。（圖／小S臉書）
▲小S（左）分享情定許雅鈞（右）原因。（圖／小S臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-10-03 17:05:09

​小S近期在Podcast《老娘的老娘》中放閃，坦言是在婚前旅行時，覺得Mike（許雅鈞）超級貼心，不只隨時營造驚喜，連旅館都特別安排擁有超棒景觀的房間，旅行結束就覺得「這個男的」可以嫁了！

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▲小S（左）曾故意弄豬頭給S媽料理，沒想到被輕易破解。（圖／金星文創提供）
▲小S、S媽一同主持Podcast《老娘的老娘》（圖／金星文創提供）
小S跟Mike交往期間，Mike住在美國，問要不要飛去美國找他，小S根本沒有獨自一人旅行的經驗，更沒去過美國，她卻願意為了愛勇敢往前飛，一到美國就發現Mike已經排了滿滿的行程，他想到小S是第一次到美國，堅持該去賭城開開眼界，Mike還事先預約了景觀絕美的房間，讓小S驚喜連連。

正當小S覺得這一切完美，但發現Mike也有不解風情的一面，他事先安排賭城最熱門秀的第一排門票，可是秀一開始，他已經在座位上昏睡過去，小S問他這樣不是很可惜嗎？Mike覺得小S看得開心最重要，讓小S備感窩心。​S媽也覺得Mike安排的行程最驚喜，其中一次，2家人組了一大團同遊東京，氣氛太好，還有親戚在米其林餐廳忍不住高歌起來，也算創了紀錄。

但讓小S最難忘的旅行，還是帶著孩子出國，她耳提面命請許老三先上廁所再出門搭車，許老三不聽，結果半途就說想上廁所，好不容易憋到精緻優美的日本高級餐廳門口，就當著餐廳老闆面前「解放」了，小S糗得拿著院子裡的水管沖乾淨痕跡，趕緊幫老三換乾淨衣褲，現在想起來真是最累、卻也是最難忘的一次家族旅行。
 

▲小S帶著女兒許老三出席代言活動。（圖／扭絲NiUS益生菌提供）
▲小S爆料許老三（右）在老闆面前「解放」。（圖／扭絲NiUS益生菌提供）

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