台中少女車禍噴出「一把槍」！車主坦認藏槍是為了這原因
台中昨日一名蔡姓少女無照騎車載朋友，不過有眼尖的網友發現，車禍現場照片中後車廂竟掉出「一把槍」，由於蔡姓少女是跟一名25歲的池男借車，警方在昨天深夜將他約談到案；池男坦承，該把槍是自己的，作用是要來「趕野狗」，自己也已經放到忘記；警方認為3人已涉犯社會秩序維護法，依法送辦。
昨天上午9點多，蔡姓少女（14歲）今天騎朋友的機車，載著劉姓少女（15歲）沿著東區旱溪街往東方向行駛，在經過十甲東路時，與許姓女子（58歲）駕駛的轎車發生碰撞，2名少女手腳挫傷，所幸送醫後並無大礙。
不過，昨天晚間網友貼出現場照片，畫面中可以看到少女機車倒在地上，置物箱被撞開，內部物品散落一地，其中疑似有一把手槍，引發熱議。
警方追查後發現，該把手槍是無殺傷力的BB槍，為車主25歲池姓男子所有，昨天深夜通知他到案說明；池男承認，BB槍是他持有，因為之前騎車被狗追過，想說以後可以用槍趕狗，自己久而久之也忘記那把槍還在車廂內。
警方訊後仍將3人依照社維法送辦，依據第65條第3款規定，無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者，可處3日以下拘留或18000元以下罰鍰。（編輯：孫唯容）