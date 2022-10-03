超辣國慶女神「用國旗遮雙峰」！萬人朝聖：突然想愛國了

雙十國慶日即將到來，北藝大美術系畢業的校花級美女謝立琪（Kiki），每年10月都會趁這佳節換上性感的國旗比基尼，用青天白日滿地紅的圖案，包覆性感火辣好身材，引起網友熱烈討論，自2019年至今連續4年都沒有錯過，她今（3）日按慣例曬出國旗泳裝辣照，獲得上萬粉絲按讚，笑稱：「突然想愛國了！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲北藝大美術系畢業的謝立琪，具有校花級美貌。（圖／翻攝自謝立琪IG）▲謝立琪下半身失蹤的裝扮性感火辣。（圖／謝立琪IG）▲謝立琪的性感比基尼挖空腰側，露出小蠻腰。（圖／謝立琪IG）▲畢業於北藝大的謝立琪，有校花等級的美貌。（圖／翻攝謝立琪臉書）謝立琪發文「早安，默默的又要國慶了耶」，流洩一頭長髮的她，穿著繞頸式國旗比基尼，任金黃色陽光輕灑在身後，她輕輕倚著欄杆，彎腰傾向鏡頭，34D美胸擠出深遂事業線，臉上漾著清純無邪的笑容，充滿青春活力的氣息，網友看了「國旗女孩」突然肅然起敬，開心留言：「每年快到國慶時都很期待kiki國旗女孩」、「準備升旗了」、「每年看到這國旗一定要立正敬禮！」、「國旗都變形了」。▲謝立琪換上國旗比基尼，34D美胸被看光。（圖／翻攝自謝立琪IG）▲謝立琪每年都會穿上國旗比基尼，歡迎粉絲製成長輩圖。（圖／翻攝自謝立琪IG）▲謝立琪因為國旗泳裝，一度成為政治新聞焦點。（圖／翻攝自謝立琪IG）▲謝立琪曾發文表示，穿國旗泳裝沒有政治立場，請外界勿過度聯想。（圖／翻攝自謝立琪IG）她每年在國慶日或元旦換上性感比基尼，更大方提供給粉絲製作長輩圖，一度還被拿去當年輕人挺某些政治人士的象徵，急得她跳出來澄清，「國旗泳裝只是單純慶祝元旦，並沒有任何政治立場，也沒有授權任何人做政治炒作用途，謝謝大家賞圖，但也請不要任意貼標籤」，呼籲大家看正妹就好，不要追問她政治立場。北藝大校花畫畫「圍裙內沒穿」！曬南半球徵學生 網暴動蘇花猴離婚協議結果出爐！律師突問「她歸誰」惹全場爆笑阿圓被酸「只想找金主」！爆乳照瘋傳 嗆網友：留口德太香了！JKF版《台南女子圖鑑》曝光 啾啾爆乳拉票