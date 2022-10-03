Running Man「他」來台參加金鐘獎!《出走日記》她也會到
「第57屆金鐘獎」今年新增「國際工作坊」活動，邀請國際專業講者與台灣影視產業從業人員，面對面分享經驗與交流，講師陣容包含製作實境綜藝節目《第六感》、《Running Man》、《謎追里8-1000》的製作人丁哲珉，他與以《原子少年》、《聲林之王》、《菱格世代DD52》大量造星的製作人詹仁雄，在綜藝節目專場中對談；戲劇專場則邀到以《我的出走日記》、《我的大叔》、《又，吳海英》聞名的朴海英編劇，與以《我可能不會愛你》、《誰先愛上他的》、《我沒有談的那場戀愛》編、導雙棲的徐譽庭導演對談，這也是丁哲珉、朴海英編劇第一次來台，兩人除了出席國際工作坊，將分別參與「電視金鐘獎節目類」與「電視金鐘獎戲劇類」頒獎典禮擔任頒獎嘉賓。
「第57屆金鐘獎國際工作坊」今年首次舉行，是為了影視產業從業人員所舉辦的活動，共分為「綜藝專場」與「戲劇專場」。「綜藝專場」今年來賓是製作《第六感》、《Running Man》、《謎追里8-1000》的丁哲珉，丁哲珉擅長在實境節目中，激發節目成員間互動的化學反應，在題材的選擇上也不斷推陳出新，包含實境闖關、真假推理等，不只讓觀眾嘖嘖稱奇，也不斷透過成員的互動帶給觀眾許多趣味與歡笑。同場對談的還有台灣資深製作人詹仁雄，他將用近年的成功作品《原子少年》、《DD52》、《聲林之王》等，分享他如何運用節目接連打造出大量新星，為台灣偶像市場帶來話題與活水。
「戲劇專場」講師陣容邀請到在台灣引發熱烈迴響的《我的出走日記》、《我的大叔》編劇朴海英來到台灣，這不僅是她第一次來台，低調且鮮少公開受訪的朴海英，此行更是她第一次進行公開演講。
朴海英有「療癒系編劇」的稱號，除了今年大受歡迎的《我的出走日記》外、被譽為「神作」的《我的大叔》更讓她拿下第55屆百想藝術大獎電視部門劇本獎，2016的《又，吳海英》也讓她拿下「Korea Content Awards」國務總理表彰。與她同場對談的是台灣舉足輕重、編導演雙棲的徐譽庭，她的電視作品《我可能不會愛你》、《妹妹》，電影作品《誰先愛上他的》、《我沒有談的那場戀愛》先後受到金鐘與金馬獎的肯定，兩位都擅長處理細膩的情感並且療癒無數觀眾，此場對談精彩可期。
「第57屆金鐘獎國際工作坊」將於10月20日舉行，限定影視產業從業人員參與，旨在透過國際交流，激發台灣影視產業製作靈感與實力，並促進台灣影視作品國際合作機會，報名資訊近日將公告於「金鐘獎官方臉書粉絲團」。