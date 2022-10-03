鄭文燦涉抄襲　張善政：蔡英文政府有多少造假生產線？

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游智彬召開記者會指控鄭文燦論文有多項瑕疵，包括抄襲率達到30.27％，並有1222處未加註，甚至質疑論文找槍手代寫。游智彬抨擊此案是林智堅論文門的2.0版，週二將到台大實名檢舉鄭文燦違反學術倫理，要求校方徹查。
對此，張善政表示，基於尊重學術自主，自己對於類似案件立場始終一致，就是呼籲當事人說清楚、講明白，若台大召開學倫會，也要配合說明，更不應企圖以政治力干預學術。
張善政指出，民進黨執政的台灣，許多真相終於慢慢被揭發，包含府院高層利用公權力明目張膽介入媒體經營，藉此打壓異己。利用官學一條龍，大量洗綠營權貴學歷，「這些都不是個案，是一個完整牢固的共犯結構，有著一條又一條的生產線。人民真的只能無奈忍受？」
張善政強調，這幾天，民進黨執政的「真相」持續被揭發，包含公權力赤裸裸介入媒體經營、打壓異己，利用官學一條龍，大量洗綠營權貴學歷，這些都不是個案，而是一個完整牢固的共犯結構，有著一條又一條的生產線。張善政質疑：假新聞的生產線在蘇貞昌手上，假論文的生產線則在陳明通手上，蔡英文政府到底還有多少造假生產線？蔡英文有責任要說清楚，掌握權力者本更應該謹慎，謙卑，謙卑，再謙卑，是蔡英文自己的承諾，卻說一套做一套，令人遺憾！