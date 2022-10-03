2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

鄭文燦涉抄襲　張善政：蔡英文政府有多少造假生產線？

▲鄭文燦論文涉抄襲，張善政呼籲他說清楚、講明白，若台大召開學倫會，也要配合說明，更不應企圖以政治力干預學術。（圖／張善政辦公室提供）
▲鄭文燦論文涉抄襲，張善政呼籲他說清楚、講明白，若台大召開學倫會，也要配合說明，更不應企圖以政治力干預學術。（圖／張善政辦公室提供）

記者李春台／桃園報導

2022-10-03 16:29:462022-10-03 16:38:40

新黨桃園市議員參選人游智彬今（3）日上午召開記者會指控桃園市長鄭文燦台大碩士的論文涉抄襲以及找槍手代寫，國民黨桃園市長候選人張善政對此指出，面對外界質疑，鄭文燦應該親自出面，說清楚講明白，如果擔心，也可以找鄭運鵬陪同。

我是廣告 請繼續往下閱讀

游智彬召開記者會指控鄭文燦論文有多項瑕疵，包括抄襲率達到30.27％，並有1222處未加註，甚至質疑論文找槍手代寫。游智彬抨擊此案是林智堅論文門的2.0版，週二將到台大實名檢舉鄭文燦違反學術倫理，要求校方徹查。


對此，張善政表示，基於尊重學術自主，自己對於類似案件立場始終一致，就是呼籲當事人說清楚、講明白，若台大召開學倫會，也要配合說明，更不應企圖以政治力干預學術。


張善政指出，民進黨執政的台灣，許多真相終於慢慢被揭發，包含府院高層利用公權力明目張膽介入媒體經營，藉此打壓異己。利用官學一條龍，大量洗綠營權貴學歷，「這些都不是個案，是一個完整牢固的共犯結構，有著一條又一條的生產線。人民真的只能無奈忍受？」


張善政強調，這幾天，民進黨執政的「真相」持續被揭發，包含公權力赤裸裸介入媒體經營、打壓異己，利用官學一條龍，大量洗綠營權貴學歷，這些都不是個案，而是一個完整牢固的共犯結構，有著一條又一條的生產線。張善政質疑：假新聞的生產線在蘇貞昌手上，假論文的生產線則在陳明通手上，蔡英文政府到底還有多少造假生產線？蔡英文有責任要說清楚，掌握權力者本更應該謹慎，謙卑，謙卑，再謙卑，是蔡英文自己的承諾，卻說一套做一套，令人遺憾！

賴香伶再籲張善政、鄭運鵬　「勇敢」接受電視辯論邀請

吳子嘉爆沈慧虹「求官」　競辦按鈴控告誹謗

控鄭文燦論文爆抄襲　游智彬：還沒被戳破的林智堅

藍綠互控賄選　賴香伶籲檢調要秉公：不要遇到綠的就轉彎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀