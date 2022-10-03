國慶禮賓服亮相！台灣雲豹、五色鳥、山櫻花展「台灣色」

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化總會秘書長李厚慶表示，這是文化總會第2次協助國慶禮賓人員服裝，很高興能與周裕穎合作，透過他觀察台灣物種與顏色，做出相關設計，呼應今年國慶主視覺「守土衛國，你我同行」。
他說，國慶禮賓人員在典禮接待中扮演非常重要的角色，身為國慶籌委會成員，文總自去年開始結合台灣的設計力，讓來自不同學校的禮賓人員不僅擁有一致的服裝，也透過他們在典禮上出眾的表現，讓國人及世人更能看見台灣的設計力及美學，感謝阿瘦皮鞋、旅狐國際及台灣設計院的協助與支持。
周裕穎指出，此次設計有別於以往都是較莊重的深色底，特別選用清爽的白色作為基底，營造出活潑輕鬆的感覺，如同台灣人呈現給國際的印象。「台灣色」的主題布料印花集結台灣元素，如台灣雲豹、台灣擬啄木（五色鳥）、以及山櫻花等具代表性的生物為靈感，展現台灣繽紛多元的生態及文化。顏色方面則採用山櫻花的粉色、五色鳥的紫色藍色、台灣雲豹的黑白色，腰帶則選用原住民的幾何圖騰。
此外，為呼應本屆國慶主題「守土衛國，你我同行」，周裕穎說，他特別在柔軟的洋裝上，融合方正剛硬的線條特色、剪裁不對稱，讓這件衣服在正面、背面、側面都有不同細節與效果，袖子及裙擺的設計上亦傳遞台灣人精神，兼具親和力與團結堅毅；另外，考量禮賓人員服務的方便性，袖子有做開口，讓手臂更好伸展，並透過露肩的大膽設計，呈現年輕人的活潑，洋裝2側也做口袋，方便置物。
周裕穎說，男生的領帶也採用五色鳥的粉色、藍色、紫色，呈現出台灣年輕、活力、包容形象，也代表台灣看似柔弱，實則堅毅的形象。
禮賓鞋由阿瘦皮鞋與旅狐國際，以禮賓人員大量走動的需求，分別為女鞋與男鞋量身挑選出外觀與舒適兼具的鞋款。女鞋以素色鞋面搭配水波紋造型飾扣，材質上選用窩心結構、獨家避震墊，以及輕量化技術的鞋底；男鞋鞋面採厚度達1.6mm的牛皮，加強耐用度，也不失皮革原有的柔軟彈性。