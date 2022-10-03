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國慶禮賓服亮相！台灣雲豹、五色鳥、山櫻花展「台灣色」

▲文化總會今（3）日舉辦「2022年國慶禮賓人員服裝設計說明會」，此次服裝呈現台灣特色與精神。（圖／記者李琦瑋攝，2022.10.03）
▲文化總會今（3）日舉辦「2022年國慶禮賓人員服裝設計說明會」，此次服裝呈現台灣特色與精神。（圖／記者李琦瑋攝，2022.10.03）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-03 16:29:28

雙十國慶即將到來，文化總會今年邀請到台灣第一位獲選紐約官方時裝週的設計師周裕穎，為國慶禮賓人員服裝操刀，今（3）日舉辦「2022年國慶禮賓人員服裝設計說明會」，周裕穎表示，此次服裝以台灣雲豹、五色鳥、山櫻花融合的「台灣色」、柔軟而剛毅、清新活潑作為3大設計重點，呈現台灣特色與精神。

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文化總會今天舉辦服裝設計說明會，由參與今年國慶禮賓工作的銘傳大學「親善服務隊」學生著裝出場，除了展示國慶禮賓人員服裝外，鞋技中心引介阿瘦皮鞋與旅狐國際聯手提供禮賓鞋，讓男女禮賓人員，都能在舒適的穿著體驗下，展現輕便而莊重的國慶風采。

文化總會秘書長李厚慶表示，這是文化總會第2次協助國慶禮賓人員服裝，很高興能與周裕穎合作，透過他觀察台灣物種與顏色，做出相關設計，呼應今年國慶主視覺「守土衛國，你我同行」。

他說，國慶禮賓人員在典禮接待中扮演非常重要的角色，身為國慶籌委會成員，文總自去年開始結合台灣的設計力，讓來自不同學校的禮賓人員不僅擁有一致的服裝，也透過他們在典禮上出眾的表現，讓國人及世人更能看見台灣的設計力及美學，感謝阿瘦皮鞋、旅狐國際及台灣設計院的協助與支持。

▲今年國慶禮賓服以「台灣色」、柔軟而剛毅、清新活潑作為3大設計重點。（圖／記者李琦瑋攝，2022.10.03）
▲今年國慶禮賓服以「台灣色」、柔軟而剛毅、清新活潑作為3大設計重點。（圖／記者李琦瑋攝，2022.10.03）
周裕穎指出，此次設計有別於以往都是較莊重的深色底，特別選用清爽的白色作為基底，營造出活潑輕鬆的感覺，如同台灣人呈現給國際的印象。「台灣色」的主題布料印花集結台灣元素，如台灣雲豹、台灣擬啄木（五色鳥）、以及山櫻花等具代表性的生物為靈感，展現台灣繽紛多元的生態及文化。顏色方面則採用山櫻花的粉色、五色鳥的紫色藍色、台灣雲豹的黑白色，腰帶則選用原住民的幾何圖騰。

此外，為呼應本屆國慶主題「守土衛國，你我同行」，周裕穎說，他特別在柔軟的洋裝上，融合方正剛硬的線條特色、剪裁不對稱，讓這件衣服在正面、背面、側面都有不同細節與效果，袖子及裙擺的設計上亦傳遞台灣人精神，兼具親和力與團結堅毅；另外，考量禮賓人員服務的方便性，袖子有做開口，讓手臂更好伸展，並透過露肩的大膽設計，呈現年輕人的活潑，洋裝2側也做口袋，方便置物。

周裕穎說，男生的領帶也採用五色鳥的粉色、藍色、紫色，呈現出台灣年輕、活力、包容形象，也代表台灣看似柔弱，實則堅毅的形象。

禮賓鞋由阿瘦皮鞋與旅狐國際，以禮賓人員大量走動的需求，分別為女鞋與男鞋量身挑選出外觀與舒適兼具的鞋款。女鞋以素色鞋面搭配水波紋造型飾扣，材質上選用窩心結構、獨家避震墊，以及輕量化技術的鞋底；男鞋鞋面採厚度達1.6mm的牛皮，加強耐用度，也不失皮革原有的柔軟彈性。

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