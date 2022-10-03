六都首創　高市議會三讀通過弱勢投保微型保險

高雄市政府社會局為照顧弱勢家庭，自103年起即與慈善單位合作推動微型保險方案，今年擴大結合慈善團體及企業資源，免費為高雄市低收入戶、中低收入戶、領取弱勢單親家庭子女生活補助者及身心障礙生活補助(輕、中度)者投保微型保險，市長陳其邁表示，希望透過公私協力一起協助經濟弱勢家庭投保微型保險，使他們能有提前準備，使其生活更加有保障。
弱勢家庭因缺乏穩定的經濟支持與資源，在面對意外傷殘或死亡等意外事故衝擊時，導致家庭生活陷入危機，甚至可能落入貧窮的惡性循環。近年來高雄市政府持續整合公部門與民間資源推動「高雄市經濟弱勢市民微型保險」，即是期能透過保險，讓弱勢家庭在面臨突發狀況時，發揮「及時雨」的功能，強化弱勢家庭的抗風險能力。根據市府社會局統計截至111年9月總計提供5萬7,836人免費投保。
陳其邁表示，結合民間的力量攜手照顧弱勢家庭，並在需要的時候給予及時的協助是非常有意義的，這次將微型保險法制化，擴大納保對象，就是希望公私協力一起協助經濟弱勢家庭投保微型保險，使他們能有提前準備，如若面對風險能有所防禦，使其生活更加有保障，讓高雄成為充滿愛與關懷的城市。
高雄市議會第3屆第8次定期大會提案訂定「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」已於111年9月27日三讀通過，該條例所定之弱勢族群同高市111年度投保對象，社會局積極持續媒合民間資源協助投保，以提供弱勢市民微型保險之保障。