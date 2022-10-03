不再是氣候國王？查爾斯受邀COP27 英相卻「建議」別去
英國新王查爾斯三世（King Charles III）擔任王儲時便致力在氣候變遷、環保等議題發聲與公開場合發聲，去年他就曾為第26屆聯合國氣候變遷大會（COP 26）開場。不過作為必須保持中立的虛位元首，日前英媒報導指出，在新任首相特拉斯的「強烈建議」下，要求查爾斯不可以出席即將在埃及舉行的COP27。消息人士更稱查爾斯對於不能出席COP27感到「非常失望」。
英國新王查爾斯三世被《Vox》、《路透》和《財富》等媒體稱為「氣候國王」，這是因為過去查爾斯三世作為王儲經常不分檯面上下為氣候變遷、環保等議題發聲，今年他也受邀參加11月於埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）並邀請上台發表演說。
然而英國王室是超越政治的存在，必須保持政治中立，查爾斯作為王儲時就曾針對各項環保、生態與氣候變遷議題請命，遭外界批評王室越界，干預政治，根據英媒《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報導，英國首相特拉斯（Liz Truss）上個月在白金漢宮一場私人會唔時，就曾當面要求查爾斯三世不可出席COP27。
對此，白金漢宮也證實查爾斯新王在特拉斯的「建議」下，放棄繼任後首場海外出訪前往埃及，並表示這是「根據政府建議」所做的決定，強調「在相互友誼和尊重的情況下，國王同意不出席。」
英國作為君主立憲國家，國王是虛位元首，但《衛報》調查，過去查爾斯三世作為王儲期間就曾2年內寫了27封信給內閣，遊說各種環境生態議題，而按照慣例王室成員若有海外公務訪問，都要按照政府建議進行，此行便是在「政府建議下」選擇不出席，不過也有媒體報導指出，儘管查爾斯不會親自出席COP27，但他仍希望能以某種形式為會議作出貢獻。