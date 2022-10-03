路人幫警察抓嫌犯上新聞！被星探挖掘 主演電影全國關注
南韓電影《行動代號：狼狩獵》9月30日在台上映，首周末票房衝破300萬，不僅台灣票房亮眼，在世界各國都受到高度關注和期待，更於第47屆多倫多國際電影節世界首映前夕，創下在全世界41個國家預先售出版權的壯舉，歐洲也表達對該作的高度期待。
在韓國因熱心協助警方逮捕罪犯上新聞而出道的張東潤，更有「正直青年」之稱，這次在《行動代號：狼狩獵》演出道日一角，也有精彩的動作戲，他說：「我認為每部電影都有適合的動作戲。雖然也去過動作訓練，但是導演想要新鮮的武打動作，並在現場做了很多練習。因為是在狹窄的船上拍攝的，在安全的情況下，拍出真實感的動作戲。」
張東潤對於30歲想要實現的事情？他大方跟韓國媒體坦言想要結婚，他說：「哥哥明年結婚，最近1、2年間，3個關係很好的朋友也結婚了。可能是因為這個原因，產生了想結婚的想法。」
《行動代號：狼狩獵》描述逃至東南亞的國際通緝犯們，將被集中於一艘監獄船。罪大惡極的他們，和資深刑警們聚集於菲律賓馬尼拉港，渴望逃脫的宗斗（徐仁國 飾），和必須返韓的道日（張東潤 飾）等人，他們各有目的，抱持戒心搭上這艘船。在前往韓國的途中，在太平洋上的他們遭遇前所未見的極端狀況。