升息衝擊買氣？六都9月買賣棟數年減14.2%　Q4恐量縮價平

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張旭嵐表示，各都9月交易棟數普遍趨緩，南二都的年月表現衰退明顯，主要是去年同期，台南、高雄因疫情遞延的買氣出籠，且台積電設廠與南科議題發酵，使南二都去年9月衝出歷史同期新高；不過今年在央行數度升息及房價走高的情況下，南二都的買氣日漸收斂，導致今年9月的買賣移轉量走弱。至於台北市本月跌破2000棟，創下近5年9月同期新低，則是因首都對經濟走勢最為敏感，且台北市購屋總價高，房貸族對升息的加壓感受更鮮明，所以買氣受經濟、利率牽動的程度較大，量縮幅度也相對明顯。
張旭嵐指出，觀察六都今年前9個月的累計買賣移轉量約18.7萬棟，較去年同期減少了1.4%，年增率的衰退幅度逐漸擴大，因此在利空盤旋下，往後的市場表現估計將傾向「量縮價平」。
不過在買氣隨升息逐步收縮的大環境下，桃園市、台中市在月增率方面仍維持正常長，台中更繳出了年月雙增的好成績，且不論是9月、第3季還是前9個月累計的買賣移轉棟數，台中今年量能都比去年同期增加。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園與台中持續受新案交屋潮之惠，支撐住當地的買賣移轉量能，尤其台中的交屋潮遍及北屯、西屯、烏日及沙鹿各地，讓買賣移轉棟數因新案百花齊放開出紅盤。
陳定中指出，今年7月底到9月初，台中屢有大案取得使照，包括北屯逾800戶的「洲際W」、約170戶的「富宇松禾苑」；烏日的千戶重案「夢幻誠」也在近期陸續交屋，帶動烏日9月買賣移轉量暴增至312棟，寫下當地今年單月最大量；海線的沙鹿，8月底亦有超過150戶的「富宇海德公園」拿到使照，促使9月明顯量增，也讓台中的量能持續保持在高水位。